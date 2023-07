Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Racisme, homofobie of wildplassen op de Zwarte Cross? Wegwezen en direct aangifte

De Zwarte Cross staat vooral bekend om het festival ‘der gezelligheid’ en dat lukt jaarlijks voor 99 procent. De organisatie, Feestfabriek Alles Komt Goed geheten, baalt alleen dat elke editie weer ‘een klein groepje raddraaiers’ de Zwarte Cross deels verpest. Men is er daar in de Achterhoek helemaal klaar mee. Wie vanaf donderdag tot die raddraaiers behoort, komt niet alleen meer weg met ‘daar is de poort’.

Feestfabriek Alles Komt Goed, de organisatie die het festival Zwarte Cross jaarlijks bij Lichtenvoorde uit de grond stampt, ziet de afgelopen edities dat niet letterlijk álles goed gaat. Daarom worden van donderdag tot en met zondag tijdens de 24ste Zwarte Cross allerlei vormen van ontoelaatbaar gedrag op het evenement zo streng mogelijk aangepakt. Het gaat onder meer om discriminatie, racisme, homofobie, geweld en vrouwonvriendelijk gedrag, maar ook om wildplassen en gooien met bier.

Overleg OM en Zwarte Cross

Er is overleg geweest met het Openbaar Ministerie over de aanpak van grove overtredingen en de beste kans op vervolging, laat de Feestfabriek op de website weten. Sowieso volgt er voor festivalgangers die over de schreef gaan een ‘enkeltje uitgang’. Volgens de Feestfabriek lukt het maar niet om de genoemde kleine groep raddraaiers te weren. „Zij denken dat andere bezoekers racistisch bejegenen en betasten of gebruikmaken van fysiek en verbaal geweld erbij hoort op de Zwarte Cross. Nou, niet dus. Deze groep werpt een nare smet op de Zwarte Cross en geeft vaak ook een verkeerd beeld van de Achterhoek”, stelt de organisatie vandaag.



𝗡𝗢𝗚 𝟳 𝗡𝗔𝗖𝗛𝗧𝗝𝗘𝗦 𝗦𝗟𝗔𝗣𝗘𝗡 𝗧𝗢𝗧 𝗗𝗘 𝗭𝗪𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗖𝗥𝗢𝗦𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟯! 💥https://t.co/RpGftg0tPh pic.twitter.com/Gr6mcHqDOa — Zwarte Cross (@zwartecross) July 13, 2023

Eerdere maatregelen hielpen niet

In het verleden zijn al veel maatregelen genomen tegen wangedrag, maar die hielpen onvoldoende. Daarom loopt dit jaar een aparte, speciaal opgeleide groep beveiligers rond, die meteen kan ingrijpen. Deze groep weet precies welke gegevens nodig zijn voor een succesvolle aangifte bij de politie en eventuele vervolging. Op het festivalterrein zijn twee meldpunten voor ongewenst gedrag en elk kampeerweiland heeft een coördinator die op ontoelaatbaar gedrag let. Daarnaast is een groep medewerkers van de Zwarte Cross geschoold in het voeren van slachtoffergesprekken.

De organisatie is meestal in iedere uiting vooral grappig, maar nu serieus: „De Zwarte Cross is een festival voor iedereen. We vinden het iedere editie weer geweldig om de saamhorigheid te zien: hoe men elkaar helpt, een biertje aanbiedt – zelfs aan vreemden! – en zich als voortreffelijke gasten in de Achterhoek gedraagt.” Maar ook: „Er zijn bezoekers die gedrag vertonen dat niet bij de Zwarte Cross past. Het vindt overal plaats in Nederland, maar ook op de Zwarte Cross. Niemand kan lekker feestvieren als aan het fundament van respect gezaagd wordt, door wie dan ook.” Op het festivalterrein wordt op allerlei manieren de nadruk gelegd op wenselijk gedrag, zegt De Feestfabriek.

Volle bak op de Zwarte Cross

Het festival duurt van donderdag tot en met zondag en was tijdens de eerste voorverkoopdag al volledig uitverkocht. Over alle dagen verspreid zullen meer dan 200.000 bezoekers, de meesten vooral blij en alleen maar in feeststemming, de toegangspoorten passeren.

Zij komen voor crossende motoren, auto’s en andere machines op wielen, zo’n duizend theaterartiesten, stunt-acts, een kermis en een grote markt. Bovendien zijn er tal van muziekpodia met onder meer ook reggae, een dance-area, après ski en rock/metal. Op de mainstage zijn headliners als The Opposites, Bastille, Son Mieux, BLØF, Eagles of Death Metal en Davina Michelle.