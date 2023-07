Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kaj Gorgels doet hilarische imitatie van Walter uit B&B Vol Liefde

Kaj Gorgels staat natuurlijk bekend om zijn typetjes en als je de podcast Geuze & Gorgels luistert, dan weet je dat hij ook groot fan is van het realityprogramma B&B Vol Liefde. Laat daar nou nét een aantal eigenzinnige types in zitten, die uitstekend na te doen zijn.

Walter bijvoorbeeld, Kaj weet één van zijn scènes goed na te spelen.

Dat Walter houdt van tantrisch dansen en tantra in het algemeen is geen geheim. Hij neemt zijn dames gelijk mee op avontuur en daar komen soms wel wat bijzonderheden bij kijken. Zo hebben ze een intiem gesprek en vindt Walter het daarna een goed idee om de dames te ‘plagen’ met water. Het was een goedbedoeld idee, maar toch een beetje tenenkrommend. Als Kaj iets goed kan, is het deze cringy scènes naspelen.



Walter vindt de video zelf helemaal leuk en reageert dan ook vol enthousiasme: ” 😂😂👏👏🔥 kom je voor mij invallen als ik op vakantie ben @kajstypetjes?”

Heb jij even gemist wie Walter is?

Na 35 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, heeft Walter zijn goedlopende familiebedrijf verkocht. Hij was toe aan verandering en meer verdieping in zijn leven. Afgelopen jaar kocht hij zijn Franse paradijs in de prachtige natuur van de Correze, daar heeft hij een plek gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en tot zichzelf kunnen komen.

Zijn interesse in onder andere energieën, familie opstellingen en tantra zijn twintig jaar geleden ontstaan. Daar kreeg hij inzichten die hem anders naar het leven hebben laten kijken. Walter biedt ruimte voor healings en workshops, maar je kunt bij hem ook terecht voor een energetische massage of een creatieve cursus. Walter hoopt een open-minded vrouw te ontmoeten die geïnteresseerd is in spiritualiteit (spiruwaliteit volgens Claudia) en die net als hij met beide benen op de grond staat.