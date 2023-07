Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jim Bakkum deelt emotioneel verhaal over oma: ‘Ze herkende me niet meer’

Zanger, presentator en acteur Jim Bakkum heeft een moeilijk weekend achter de rug. Hij ging op bezoek bij zijn geliefde oma, maar die herkende hem niet meer. En dat doet pijn, schrijft hij.

Bakkum, die Metro in december sprak over het programma Op zoek naar…, deelt het bericht op Instagram.

Jim Bakkum over oma die hem niet herkende: ‘Zo confronterend’

„Vanmiddag gebeurde er iets wat me onverwachts verdrietig maakte”, begint Bakkum aan zijn emotionele bericht. „Ik hield de tranen wel in. Maar het was zo confronterend. Vanmiddag was namelijk de eerste keer dat mijn oma me niet meer herkende. Maar dat wel heel goed kon uitleggen en verwoorden. ‘Als je nu hier had gelopen en niks tegen me had gezegd, had ik nooit geweten wie je was’.”

Een pijnlijk moment, vindt de zanger. „Die deed zeer. Zeker omdat ze altijd zó trots was op wie ik ben en wat ik doe. Ik liet vanmiddag hoopvol nog wat filmpjes zien van mezelf, misschien dat dat iets zou dagen. En toen ik vertelde dat ik binnenkort in haar verzorgingshuis zou komen zingen voor haar en haar medebewoners zei ze: ‘Oh ja? Wat leuk! Kun je een beetje zingen dan?’ Dit klinkt best grappig natuurlijk. Maar het deed mij verdriet man.”

„Zal ze me ooit wél nog herkennen?”, vraagt Bakkum zich af. „Het leerde me wederom: neem vanzelfsprekende dingen nóóit meer aan als vanzelfsprekend. Dit deed pijn…”



Reacties

De lieve reacties stromen binnen onder het bericht. „Ik weet er alles van. Was met mijn oma niet anders. En toch… ze was altijd blij als ze me zag. Ik denk dat ze het wel ergens voelen. Maar sterkte lieve man, dit doet inderdaad pijn”, schrijft cabaretier Richard Groenendijk onder het bericht. Ook anderen delen hun persoonlijke verhaal. „Het is verschrikkelijk, en heel heel erg verdrietig voor jou. Mijn moeder vroeg vandaag ook toen ik de naam van mijn dochter uitsprak waar mijn dochter bij zat: ‘Wie is Bente?’ Mijn dochter haar mond viel open. Ongelooflijk. Maar morgen kan ze het zo weer wel weten. Misschien koesteren we die momenten dan nog meer. Ik hoop dat jouw oma jou nog vele momenten gaat geven om te kunnen koesteren.”