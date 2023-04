Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel kritiek op netten die in De Kuip hangen: ‘Treurig, maar wel noodzaak’

Mensen die wedstrijden van Feyenoord willen kijken, zijn niet blij met de netten die aan vier zijden van stadion De Kuip zijn opgehangen. Sportzender ESPN, dat de wedstrijden veelal uitzendt, heeft laten weten veel klachten te hebben gezien en gelezen van kijkers die er hinder van ondervinden.

Dat laat een woordvoerder van ESPN vandaag weten. Gisteren hingen er voor het eerst netten aan alle zijden van de kuip, de Rotterdamse club speelde toen tegen RKC.

Netten opgehangen in De Kuip, kijkers niet blij

Om hoeveel klachten het precies gaat, is volgens een woordvoerder lastig te zeggen. „Het leeuwendeel komt niet rechtstreeks bij ons terecht maar wordt op andere manieren geuit.” Het gaat dan bijvoorbeeld om kritiek die fans uiten via sociale media. „Maar duidelijk is dat met name de palen van de netten een goede tv-registratie enorm in de weg zitten.”

De zender wijst erop dat bij de Europa League wordt gekozen om een vak leeg te laten voor de televisieregistratie. „Maar in de Eredivisie worden netten opgehangen – we moeten het ermee doen en proberen er het beste van te maken”, aldus de zegsman van ESPN. „Maar treurig is het wel.” Overigens begrijpen de meeste klagers die zich wel rechtstreeks tot ESPN richten „heel goed dat ESPN hier ook weinig aan kan doen. Men wil vooral zijn of haar ergernis kwijt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een aanstekerloze Kuip inclusief netten als voorgerecht op het bezoek aan Goodison volgende week. #feyrkc pic.twitter.com/iE15oa6i8Q — Reconventie (@Reconventie) April 9, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vinden de mensen het in de Kuip nou al normaal geworden om achter die graf netten ze zitten?

Gelukkig hoor ik veel mensen in de Kuip roepen dat het geen gezicht is, zo hoor je geen voetbal te kijken.

Kansloos dat die zo moet omdat de angst regeert #Feyenoord #FEYrkc — Droopmaster (@Wesley_Fr1908) April 10, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zeg @KNVB , als er een finale wordt gespeeld in die oude Kuip met twee supportersgroepen die een finale aankunnen, dan gaan die verschrikkelijke netten wel weg toch? Wij zijn namelijk geen beesten.#Ajax — Rob (@MrPerfecktion) April 10, 2023

Opgehangen vanwege gooien aanstekers en andere voorwerpen

ESPN voert nog gesprekken met Feyenoord over de nieuwe maatregel. De Rotterdamse club liet vrijdag weten dat Feyenoord zich „genoodzaakt” ziet „deze ingrijpende maatregel te nemen door de afkondiging van nieuwe, strenge protocollen op het gebied van speelveiligheid.”

De maatregel is genomen naar aanleiding van de gebeurtenissen van woensdag in de bekerwedstrijd tegen Ajax. Ajacied Davy Klaassen werd in het stadion van Feyenoord geraakt door een voorwerp, vermoedelijk een aansteker. De voetballer hield hier een hoofdwond aan over.

Over die gebeurtenis had Pierre van Hooijdonk in Studio Sport gisteren trouwens nog het één en ander te zeggen. Hij zit namelijk met een complottheorie in zijn hoofd, over Ajax. Hij denkt namelijk dat de leiding van Ajax Klaassen heeft verteld om na het hervatten van de wedstrijd, ermee te stoppen, onder het mom van duizeligheid. Dan zou de club namelijk ‘een zaak’ hebben, mochten ze verliezen van Feyenoord. Op sociale media is veel ophef over zijn uitspraken.