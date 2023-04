Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slachtoffer verkrachting vertelt bij Humberto over gesprek met dader: ‘Zag hem als monster’

Een verkrachting tekent je leven voor altijd. Veel vrouwen – en sommige mannen – in Nederland kunnen daarover meepraten. Zo ook Sonja Graansma, die gisteravond bij Humberto op Zondag aanschoof. Zij werd op 20-jarige leeftijd namelijk verkracht, en ging jaren later in gesprek met de dader.

Graansma zat toen ze 20 was, ze is inmiddels 39, op de fiets toen een man haar daar vanaf trok. Hij verkrachtte haar meerdere malen en deze gebeurtenis tekende haar leven. Toch ging ze 19 jaar later met de man in gesprek. Hij werd veroordeeld voor haar verkrachting en kreeg een celstraf van dertig maanden en TBS met voorwaarden.

👮‍♂️ Verkrachting en seksueel misbruik Volgens cijfers van het CBS zijn jaarlijks 100.000 mensen in Nederland slachtoffer van seksueel misbruik. 90 procent daarvan is vrouw, 10 procent man. Over het algemeen wordt gesteld dat 1 op de 8 vrouwen en 1 op de 25 mannen ooit is verkracht. In 2020 werd daar 2010 keer aangifte van gedaan, maar het werkelijke aantal verkrachtingen ligt waarschijnlijk hoger. Slachtoffers doen namelijk niet altijd aangifte.

Sonja Graansma bij Humberto over ontmoeting met verkrachter

De man die Graansma aanviel, bleek een serieverkrachter te zijn. Humberto Tan, presentator van de gelijknamige talkshow, wil van haar weten wat het moment was dat het belangrijk werd hem eventueel te ontmoeten. „Voor mij is het een hele zoektocht geweest”, begint ze. „Van boosheid, van hem eigenlijk kapot willen zien gaan, van verdriet, van angst, en ik wilde op een gegeven moment hem meer als mens gaan zien. Wat maakt nou dat iemand geboren wordt als baby, onschuldig, puur, en dat iemand een verkeerde afslag in zijn leven neemt?”, vroeg ze zich af.

„Hoe kan het zijn dat iemand als peuter dingen meemaakt, dingen ontwikkeld, waardoor iemand zoiets gaat doen?” Humberto haakt even in: „Want je zag hem niet als mens?” Het antwoord van Graansma is instemmend: „Net nadat het gebeurd was niet, nee. Als monster zag ik hem.” Als Humberto om verduidelijking vraagt, geeft Graansma aan dat ze vaak nachtmerries had en bijvoorbeeld bang was de dader tegen te komen.



Sonja werd op haar 20ste verkracht. Jaren na dato ging ze met hem in gesprek. Ze vertelt waarom ze met hem in gesprek wilde. #Humberto pic.twitter.com/e9tBroR8VH — Humberto (@HumbertoRTL) April 9, 2023

„Ik dacht: als iemand hiertoe in staat is, als iemand in staat is dit te doen, zonder het gevoel te hebben ‘nu doe ik iets verschrikkelijks’, dan kun je alleen maar een monster zijn”, legt ze uit. En dan komt dus het moment dat ze haar verkrachter ontmoet en met hem in gesprek gaat, in 2022. Ze vond het belangrijk nu juist wél de regie in handen te hebben, dus alles gebeurde wanneer zij er klaar voor was. Het gesprek is echter vertrouwelijk, dus ze kan er weinig over zeggen.

Wel vertelt ze dat ze de dader heeft vergeven. Dat moest wel, vond ze, „zodat ik verder kon met mijn leven.” Ook geeft ze aan dat ze antwoord heeft gekregen op vragen die door haar hoofd spookten.

