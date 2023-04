Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef over uitspraken Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal over ‘complottheorie’ tijdens Feyenoord – Ajax

De aansteker die door supporters van Feyenoord naar Ajax-spelers werd gegooid tijdens de wedstrijd tussen de twee clubs op 5 april in de Kuip, houdt veel mensen nog goed bezig. Zo ook voetbalanalist Pierre van Hooijdonk, die gisteravond tijdens Studio Voetbal uitsprak dat hij met een bepaalde ‘complottheorie’ in zijn hoofd zit. En die uitspraken worden hem niet in dank afgenomen.

Mocht je het niet weten: tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax aan het begin van deze maand, gedroegen supporters van Feyenoord zich (zacht uitgedrukt) niet helemaal netjes. Ze gooiden voorwerpen op het veld en naar spelers, waarvan één aansteker het ‘doel’ raakte: het hoofd van Davy Klaassen. Resultaat: bebloed hoofd, wedstrijd tijdelijk gestaakt en een latere – zeer volwassen – reactie van de algemeen directeur van Feyenoord. Maar Pierre van Hooijdonk denkt er het zijne van.

Pierre van Hooijdonk heeft ‘complottheorie’ over Feyenoord – Ajax

Het zit zo: volgens Van Hooijdonk was het effect van de aansteker heftiger omdat Davy Klaassen kaal is. Zo kon je zijn bebloede hoofd goed zien, anders dan wanneer iemand met veel haar geraakt was. Maar daar houdt het niet bij op: Van Hooijdonk denkt namelijk óók dat Ajax Davy Klaassen expres heeft laten uitvallen, kort nadat de wedstrijd werd hervat. Klaassen werd namelijk geraakt, viel op het gras met zijn hoofd in zijn armen en de wedstrijd werd stilgezet. Na een korte pauze ging de wedstrijd echter weer door, maar Klaassen gaf aan dat hij te veel last had van zijn hoofdwond en dat hij duizelig was. Of dat helemaal oprecht was, of van tevoren afgesproken, daar twijfel Van Hooijdonk aan.

De voetbalanalist denkt dat het mogelijk is dat de leiding van de Amsterdamse club Klaassen heeft verteld te stoppen met de wedstrijd onder het mom van duizeligheid. Volgens presentator van Studio Voetbal Sjoerd van Ramhorst is dat echter wat vergezocht. Van Hooijdonk: „Die twijfels heb ik wel serieus. Ik vind het tegelijkertijd ook jammer dat ik zo denk, want daar gaat het helemaal niet om.”

Van Ramhorst vraagt het nog maar eens: „Is dat niet wat vergezocht?” Van Hooijdonk reageert daar weer op dat de aansteker ‘geen baksteen’ was. „Maar je hebt het bloed toch gezien?”, vraagt de presentator hem. „Denk je dat het bij mij ook gebloed had?”, kaatst Van Hooijdonk weer terug, doelend op Klaassens kale hoofd. Volgens de presentator komt zo’n aansteker dan ook harder aan, bij iemand zonder haar, maar daar reageert Van Hooijdonk niet meer op. Kortom: de voetbalanalist denkt dat Ajax Klaassen expres liet uitvallen, zodat ze een zaak zouden hebben als ze verloren. Dat was echter niet nodig: het werd 1-2, voor Ajax.

Verontwaardigde reacties

Op social media is Pierre van Hooijdonk sinds gisteravond trending en veel mensen reageren verontwaardigd op de complottheorie die hij op televisie uitte. Zo noemen mensen hem „een idioot”, maar nemen ze ook veel heftigere woorden dan dat in de mond (of de vingers, eigenlijk). Hieronder wat reacties:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Van Hooijdonk zegt dat de aansteker bij Klaassen ook erger leek omdat hij kaal is en insinueert dat Ajax expres Klaassen heeft laten spelen en kort erna heeft gewisseld om iets “achter de hand” te hebben. Wat een idioot… #studiovoetbal — Kevin Maat (@Kavinos) April 9, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het was geen baksteen… hoe dom kunnen je uitspraken zijn @pierrevh17 #studiovoetbal — ⒺefkⒺ (@EefkevD) April 9, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Trieste uitspraken @pierrevh17 bij #studiovoetbal over aanstekerincident en de insinuatie over hoe #ajax hierop acteerde. #ttvw — Douwe Wietze de Boer (@dwdb_) April 9, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gekkie Van Hooydonk vindt Klaassen een kale aansteller die acteerde.. #studiovoetbal — Martin Groenstege (@MEGroenstege) April 9, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Denk dat ze Pierre een paar weken thuis moeten zetten. Wat een onzin kraamt die man uit! #studiovoetbal — Ralf Moors (@Moorske86) April 9, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pierre Van Hooijdonk die denkt dat Ajax Klaassen bewust wisselde 🤡 Hij ging door, maar naar een paar minuten erbij zitten en gaf aan niet meer verder te kunnen. #studiovoetbal #Ajax — Rayno (@Rayno_020) April 9, 2023

Je kunt Studio Voetbal terugkijken via NPO Start.