Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feyenoord-directeur dankt Ajax voor doorspelen, politie snapt er niets van

Chaos op het voetbalveld tijdens de bekerklassieker tussen Feyenoord en Ajax gisteravond. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en voetballers kregen aanstekers naar hun hoofd geslingerd. Davy Klaassen van Ajax werd de dupe en is geraakt door een aansteker. Resultaat: bebloed hoofd, wedstrijd tijdelijk gestaakt en een latere – zeer volwassen – reactie van de algemeen directeur van Feyenoord.

De rivalen Feyenoord en Ajax stonden gisteren in de halve finale van het KNVB-bekertoernooi in de Rotterdamse Kuip. Een wedstrijd met lading, zoveel is altijd wel duidelijk. Maar wat er gisteren gebeurde, zo vonden velen, was gênant en een nieuw dieptepunt qua supportersgeweld. Een opstootje tussen beide aanvoerders Kökcü en Tadic leidde tot een verhitte situatie op de tribune. En tientallen gegooide aanstekers, waarvan één voltreffer. Scheidsrechter Lindhout kon niet anders dan het duel stilleggen. Eenmaal terug was het triest om te zien dat het slachtoffer, Klaassen, wat duizelig het veld moest verlaten.

In De Kuip werden vooraf netten opgehangen om supporters in bedwang te houden. Maar aan één kant in het stadion ontbraken die, voor de televisie-uitzending van ESPN.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Feyenoord – Ajax een zwarte dag

„Een zwarte dag”, zo werd de wedstrijd van gisteravond door de voetbalwereld genoemd. Arne Slot sprak in de persconferentie zich uit over de taferelen rondom de wedstrijd. „Schamen, schandalig, belachelijk, ik kan niet het juiste woord vinden wat je hierbij voelt.” De Feyenoord-trainer vertelde dat tijdens het warmlopen ook al van alles naar het veld werd gegooid. „Ik zou het niet raar vinden als Ajax gezegd had: ‘Het is wel even mooi geweest’.”

Telegraaf-journalist Valentijn Driessen sprak uit dat de wedstrijd eigenlijk gestaakt had moeten worden. De aanwezige Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb sprak dat soort woorden ook uit. Volgens Ajax-trainer John Heitinga wilde Klaassen uiteindelijk verder met de wedstrijd. Feyenoord-assistent John de Wolf stapte het veld op om de Rotterdamse fans die gooiden met een enorme vloek toe te spreken. Supporters noemde De Wolf „supporters tussen haakjes.”

Davy Klaassen werd bij de terugkeer op het veld trouwens door een deel van de Rotterdamse aanhang uitgefloten. Een tv-verslaggever legde hem voor dat mensen op dat moment toch wel even hadden kunnen nadenken. „Je zegt het… mensen en nadenken”, zei de Amsterdamse voetballer veelbetekenend.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

John de Wolf spreekt het publiek toe: — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2023

Vanochtend werd het gedrag van de hooligans bij Goedemorgen Nederland besproken. Sportverslaggever Dennis van Eersel, die ook in het stadion aanwezig was, sprak uit dat dit soort incidenten toenemen. „De maatschappelijk onrust zie je ook, helaas, in de voetbalstadions terug.”

⚽ Aangifte en aanhouding Ajax doet aangifte tegen de persoon die Davy Klaassen met een aansteker heeft geraakt. De politie hield nog tijdens de halve eindstrijd in De Kuip een 32-jarige man uit Roelofarendsveen aan. De man is overgebracht naar een politiebureau, laat een woordvoerder van de Rotterdamse politie weten. „We doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd en gegooid.”

Volwassen reacties in De Kuip

Door verschillende mensen werd na de wedstrijd op een volwassen manier gereageerd. Voor algemeen directeur van Feyenoord Dennis te Kloese voerde voor de camera van sportzender ESPN op een rustige manier het woord. Hij nam volledige afstand van wat de ‘fans’ op de tribune hadden geflikt. Supportersvereniging Feijenoord sloot zich vanmorgen bij het afstand nemen aan. Te Kloese dankte Ajax dat het de wedstrijd durfde en wilde uitspelen en bood excuses aan Davy Klaassen aan. „Het veld is heilig, de spelers die daarop staan moeten zich altijd veilig voelen”, zei hij. „We weten dat de sfeer buiten het veld grimmig kan zijn. Maar dat mag nooit ten koste van een speler gaan.”

Over dat doorspelen: politiebond ACP is het niet eens met Te Kloese. Wat de bond betreft had de wedstrijd nooit uitgespeeld moeten worden. „Dit soort gedrag kun je en mag je niet belonen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De #KNVB had de wedstrijd tussen #Ajax en #Feyenoord nooit door moeten laten spelen, stelt politiebond ACP. ,,Ze hadden een streep moeten trekken in plaats van de wedstrijd door laten spelen. Dit soort gedrag kun en mag je niet belonen. Onbegrijpelijk” https://t.co/37PMbf0nQ9 — Voorzitter politievakbond ACP (@Voorzitter_ACP) April 5, 2023

En die andere fans van Feyenoord dan?

Op sociale media werd het snelle arresteren van ‘de fan’ geroemd. Velen stelden onder een tweet van de politie echter ook de vraag: wat gebeurt er met die andere zogeheten supporters dan? Bedoeld wordt het feit dat er tientallen aanstekers werden gegooid. De man uit Roelofarendsveen raakte Davy Klaassen, de rest gooide mis. De verdachte zit vast en de andere gooiers niet. Camera’s in voetbalstadions kunnen elke bezoeker doorgaans de wedstrijd lang in de gaten houden, dus het gedrag ‘van de rest’ krijgt ongetwijfeld een staartje. Er werd overigens ook behoorlijk veel gereageerd op de leeftijd van de dader. Met zijn 32 jaar hebben we het hier tenslotte over een zeer volwassen man.

Je zou het bijna vergeten, maar uiteindelijk won Ajax de wedstrijd tegen Feyenoord met 1-2. De Amsterdamse ploeg staat in de bekerfinale tegenover PSV, een wedstrijd die net als gisteravond wordt afgewerkt in De Kuip. Zonder supporters van Feyenoord.