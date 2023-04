Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is het inademen van kaarsen echt zo ongezond?

Kaarsen zijn sfeerverhogend, creëren gezelligheid en warmte. Jammer genoeg wordt ook steeds duidelijker dat ze niet zo goed zijn voor je gezondheid. Er zijn al heel wat mensen die liever niet boven de walm van een kaars hangen. Het inademen van kaarsen zou ongezond zijn.

Hoe terecht is dat kaars-vermijdende gedrag? Wij zochten het voor je uit.

Is het inademen van kaarsen ongezond?

Jammer genoeg zijn we tot de conclusie gekomen dat het branden van kaarsen niet goed is voor je gezondheid. Bij het branden van kaarsen komen er giftige stoffen vrij onder de noemer fijnstof. Op Waarzitwatin kun je zien waardoor fijnstof uitgestoten wordt.

Fijnstof kun je niet zien, maar bestaat uit in de lucht zwevende deeltjes die bijdragen aan luchtvervuiling. Deze deeltjes zijn zo klein dat je ze kan inademen. Net als sigarettenrook zitten er in de walm van kaarsen roetdeeltjes.

Fijnstof is schadelijk voor je gezondheid

Fijnstof kan invloed hebben op het ontstaan en verergeren van longziekten, hart- en vaatziekten en mogelijk ook neurologische aandoeningen. Voor zwangere vrouwen kan fijnstof gevolgen hebben voor het ongeboren kind. Er wordt zelfs gedeeld dat fijnstof in de buitenlucht kan zorgen voor een lagere levensverwachting. Natuurlijk is dit erg afhankelijk van de hoeveelheid fijnstof die men inademt.

Kaarsen zijn niet de enige boosdoener in dit verhaal. Fijnstof komt bijvoorbeeld ook vrij door energiecentrales of motorvoertuigen (uitlaatgassen) en het stoken van de open haard, koken of zelfs stofzuigen!

Voor baby’s, ouderen en mensen met luchtwegklachten of hart- en vaatziekten, zijn de effecten van fijnstof extra nadelig voor de gezondheid. Op de website van het RIVM lees je meer over de gevolgen van fijnstof voor je gezondheid.

Inademen van kaarsen: kennis is macht

Nooit meer kaarsen branden is misschien wat overdreven. Als je weet wat de effecten zijn, kun je kiezen of, en hoe vaak, je een kaars brandt. Want naast het feit dat de walm van kaarsen slecht voor je is, kunnen ze ook erg rustgevend en sfeerverhogend zijn.

Gezonde kaarsen bestaan (nog) niet. Er zijn wel enkele dingen waar je rekening mee kunt houden als je kaarsen brandt. Bijvoorbeeld door kaarsen niet in een luchtstroom te zetten. Zorg ervoor dat kaarsen voldoende zuurstof krijgen, want met weinig zuurstof beperk je de verbranding, waardoor er extra fijnstofuitstoot in huis komt. Plaats een kaars juist niet in een hoge glazen kandelaar of vaas. De concentratie fijnstof in huis kun je verlagen door goed te ventileren. Zet regelmatig een raam open. Als we het dan toch over geuren hebben: een ‘partnerlokkend’ parfum had TikTok lange tijd in z’n greep.

Kaarsen uitblazen

Zelfs het doven van de kaarsen heeft invloed op de uitstoot van fijnstof. Wanneer je een kaars hard uitblaast, komt er een flinke roetwalm vrij. Deze rook bevat het meeste fijnstof, dit kun je zelfs terugzien op witte muren of plafonds. Hoe doof je een kaars dan wel? Je hebt speciale tools waarmee je het vuur kunt doven. Je knijpt de kaars uit met een tool waardoor je je vingers niet brandt. Verder zijn er ook buigers: mensen die het brandende lontje even in het vloeibare kaarsvet duwen. Hierbij loop je wel het gevaar je vingers te bezeren.