Voetbalwereld rouwt om overlijden PSV-perschef Thijs Slegers (46)

PSV-perschef Thijs Slegers is op 46-jarige leeftijd overleden. Vorige maand liet de oud-journalist weten dat hij ongeneeslijk ziek is. Daarbij riep hij mensen op om stamcel- en/of bloeddonor te worden, waar massaal gehoor aan werd gegeven. Het noodlot van Slegers laat zien hoe snel het met deze ziekte kan gaan.

PSV laat vandaag weten dat Slegers is overleden aan de gevolgen van leukemie. Bij die voetbalclub was Slegers sinds 2015 werkzaam als manager perszaken.

Thijs Slegers bleek ongeneeslijk ziek

Sinds eind 2020 leed de PSV-perschef aan acute leukemie. Vorige maand maakte Slegers bekend dat hij niet meer beter zou worden. Slegers deelde het verdrietige nieuws op zijn Twitter-account. „Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel!”, schreef hij en hij riep mensen daarmee op stamcel- en/of bloeddonor te worden. En die oproep maakte wat los. Duizenden mensen schreven zich in bij Matchis. Niet eerder kwamen er zoveel aanmeldingen binnen in zo’n korte tijd.



❤️ Prachtige steunbetuiging voor Thijs Slegers 💡 pic.twitter.com/iZa9nRrA8L — ESPN NL (@ESPNnl) February 11, 2023

„Slegers overleed na een oneerlijke strijd tegen zijn slopende ziekte”, schrijft PSV vandaag. „Na een zwaar medisch traject pakte hij vol goede moed zijn werk bij PSV weer op. Begin dit jaar kreeg hij van de artsen te horen dat ze niets meer voor hem konden doen. De club is in gedachten bij zijn familie en alle nabestaanden en wenst iedereen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.”

Ook Stichting Matchis, het centrum voor stamceldonoren, reageert bedroefd op de dood van Slegers. Sinds de oproep van Slegers heeft Matchis een kleine 11.000 potentiële stamceldonoren extra kunnen registreren. „Het loopt ook nog steeds door. We zien echt dat donatie is gaan leven in de sportwereld, en met name onder mannen, dat is heel bijzonder”, aldus een woordvoerder. Metro sprak eerder met de stichting over stamceldonoren het belang daarvan.

Verdrietige reacties op overlijden

Voor zijn loopbaan bij PSV werkte Slegers onder meer voor Voetbal International en als sportverslaggever bij De Telegraaf. Zowel bekend als onbekend Nederland reageerde aangeslagen op het nieuws dat Slegers niet beter zou worden. Onder meer Johan Derksen, die bij VI samenwerkte met Slegers, liet gisteravond in Vandaag Inside weten er kapot van te zijn. „Echt een wereldgozer. Ik ben nog op zijn bruiloft geweest. Hij heeft twee kleine kinderen, het is echt een tragedie.”

En ook vandaag klinkt er medeleven en rouw op het verdrietige nieuws dat Slegers is overleden. Mediagezichten, vakgenoten en anderen betuigen hun steun.



Rust zacht Thijs…. — Hélène Hendriks (@hendrikshelene) March 27, 2023



Zeer triest nieuws. PSV-perschef Thijs Slegers op 46-jarige leeftijd overleden. Rust in vrede, Thijs. Zie: https://t.co/Sydu2abc0N — Rik Elfrink (@RikElfrink) March 27, 2023



Een van de aardigste en beste oud-collega’s, iemand die altijd dacht in oplossingen en de zonnige kant zag, is niet meer. Hoe zwaar voor zijn gezin en geliefden… #rip Thijs #thijsslegers — Robert Heukels (@RobertHeukels) March 27, 2023



Thijs Slegers had de prachtige combinatie van het zijn van een vakman en een oprecht goed mens. Hij zal dus op vele manieren door vele mensen worden gemist, zeker ook door mij. — Mark van Rijswijk (@markvanrijswijk) March 27, 2023



Rust in vrede, Thijs Slegers. Je was een fijn mens en een mooie, hulpvaardige collega. Familie en vrienden sterkte bij het dragen van het verlies. — Willem Vissers (@vkwillemvissers) March 27, 2023



Triest begin van de week. PSV-perschef en oud-voetbalverslaggever Thijs Slegers overleden op 46-jarige leeftijd, heeft zijn werkgever bekendgemaakt. pic.twitter.com/G4yVwJQpux — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) March 27, 2023



Vriend, collega, adviseur. Dankjewel voor alles. We gaan je missen. Rust zacht, Thijs. ❤️🙏https://t.co/RDhpEHkpB8 — Freek Jansen (@Freek_JansenVI) March 27, 2023



