Baby verwekt tijdens de vakantie? In dit resort krijg je flinke korting op je tweede bezoek

Van een gratis ontbijt tot korting op een upgrade van je kamer. Hotels en resorts komen allemaal met verschillende aanbiedingen, maar dit romantische boetiekhotel in Costa Rica komt met iets heel opvallends. Koppels die een baby verwekken tijdens hun verblijf krijgen flinke korting als ze opnieuw boeken. Heb je toch al babyplannen? Dan kan je net zo goed een goedkopere vakantie erbij pakken. Win-win toch?

Het resort Tierra Magnifica is een luxe boetiekhotel, gelegen op een heuveltop in Nosara in Costa Rica. Ze willen met deze actie stellen aanmoedigen om op vakantie meer tijd voor elkaar vrij te maken, maar dan het liefst in bed. Het marketingteam van het hotel heeft een opvallende actie bedacht. Stellen die in het hotel verblijven en negen maanden later een baby verwelkomen, krijgen een gratis overnachting én vijftig procent korting op hun volgende verblijf. Stel dat het ouderschap je even te veel wordt, dan kijk je opa en oma lief aan en dan boek je een korte vakantie.

De eigenaar van het hotel is de Amerikaan Steve Jacobus. Hij zegt tegen de New York Post dat zijn hotel geliefd is onder koppels die toe zijn aan een romantische vakantie. „Elk jaar komen minstens twee koppels terug die ons hun heuglijke nieuws delen.” Jacobus is trots op dat zijn Tierra Magnifica blijkbaar een plek is waar veel stellen hun babyplannen waarmaken.

Het boetiekhotel is gek genoeg een zogenaamd adults only-hotel. Dat betekent dat kinderen niet welkom zijn. Het kindje dat je dus negen maanden eerder verwekt hebt, mag je niet meenemen bij het tweede bezoek aan het resort.

Lustopwekkend welkomstdrankje bij resort

Een boetiekhotel is vaak niet groot. Het heeft een luxueuze, eigenzinnige maar ook intieme sfeer. Tierre Magnifica heeft veertien kamers en is gelegen op een groot stuk grond in de jungle. Je hebt dus geen last van drukke wegen, maar van vogels die je in de ochtend wakker fluiten. Het hotel probeert je aan het begin al in de stemming te krijgen. Het welkomstdrankje bevat namelijk vlinderewtbloed, dat wordt van oudsher gezien als lustopwekker voor vrouwen.

Ouderschap is iets heel moois, maar het kan ook druk zetten op je relatie. Vergeet dus niet dat je ook je relatie moet onderhouden. Even er tussen uit zal dus ook goed doen aan jullie romantische band. Nu alleen nog een oppas regelen.