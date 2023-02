Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ongeneeslijk zieke Thijs Slegers maakt veel los: verdrietige reacties en honderden nieuwe donoren

PSV-perschef Thijs Slegers deelde gisteren op Twitter het droevige nieuws dat hij ongeneeslijk ziek is. Daarbij riep hij mensen op om stamcel- en/of bloeddonor te worden. Sindsdien stromen zowel de lieve en verdrietige reacties als de nieuwe aanmeldingen binnen.

Eind 2020 werd Slegers getroffen door het noodlot van acute leukemie.

Triest bericht Thijs Slegers

„Helaas hebben we gisteren slecht nieuws gehad. De afstotingsziekte die me al maanden dwars zit, is geen halt toe te roepen”, schrijft de perschef op Twitter. „Na een eerder geslaagde stamceltransplatatie zullen de naweeën me uiteindelijk fataal worden. De medici kunnen niets meer voor me doen. Ons rest niet anders dan het noodlot te accepteren en ermee te dealen.” Hoe lang Slegers nog heeft en onder welke omstandigheden, durft hij niet zeggen.

Slegers roept vervolgens mensen nadrukkelijk op om stamceldonor te worden. „Als jullie ons echt blij willen maken: schrijf je via Matchis in als stamceldonor en/of via de Philips x PSV x Sanquin-campagne in als bloeddonor. Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel!”, twitterde hij.



Honderden nieuwe stamceldonoren na oproep Slegers

Niet alleen gaat de tweet als een lopend vuurtje rond, het kwam gisteravond ook in het nieuws door onder andere Omroep Brabant. En dat blijkt heel wat potentiële donoren over de streep te hebben getrokken. Er zijn vandaag in de loop van de ochtend al ruim vierhonderd aanmeldingen bij centrum Matchis binnengekomen. Matchis is blij met de aanmeldingen, ondanks het trieste verhaal erachter, dat het resultaat tegelijk ook wrang maakt. „Zoveel krijgen we er alleen als we campagne voeren”, vertelt een woordvoerder. Veel reacties zijn van mannen, waarschijnlijk die speciaal PSV en tweets van Slegers volgen. Mannen zijn volgens het centrum anders wat lastiger te porren voor donatie.

Bij Matchis zijn nu 395.000 donoren bekend. In 2015 waren het er nog 50.000. „Voor patiënten met een vorm van bloedkanker zoals leukemie, zijn stamcellen van een donor vaak een laatste kans op leven. Jij kan iemand die kans geven door je aan te melden als stamceldonor!”, schrijft Matchis op de eigen site.

Reacties

Zowel bekend als onbekend Nederland reageert aangeslagen op het nieuws. Johan Derksen, die bij VI samenwerkte met Slegers, liet gisteravond in Vandaag Inside weten er kapot van te zijn. „Echt een wereldgozer. Ik ben nog op zijn bruiloft geweest. Hij heeft twee kleine kinderen, het is echt een tragedie.”

De supportersverenigingen van PSV en Feyenoord komen tijdens de wedstrijd van zondag met een gezamenlijk eerbetoon aan Slegers. De supportersvereniging van de Rotterdamse club vroeg alle supporters in de twaalfde minuut hun mobiele lampje te laten schijnen. De supportersvereniging van PSV vindt het een „geweldig initiatief” en sluit zich bij de hartverwarmende actie aan.



Heel veel sterkte Thijs voor jou,je familie en vrienden 🙏🏾❤️ — PATRICK KLUIVERT (@PatrickKluivert) February 2, 2023



Wat ontzettend verdrietig Thijs.. veel liefs voor jou en je geliefden ❤️ — Barbara Barend (@barbarabarend) February 2, 2023



Heel veel sterkte voor jou en je familie, Thijs. 🧡 — KNVB (@KNVB) February 2, 2023



Godverdomme Thijs. Niet te verdragen oneerlijk. Alle ❤️ voor jullie. — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) February 2, 2023



Wat een vreselijk nieuws, Thijs. Ik wens je een heel mooi afscheid van alles dat/iedereen die je dierbaar is. En daarna een goede reis… — Bas Muijs (@Basmuijs) February 2, 2023



Ook ons bereikte dit enorm trieste nieuws. Uiteraard zullen wij dit ondersteunen en vragen wij supporters in De Kuip om in de 12e minuut aanstaande zondag hun mobiele lampje te laten schijnen voor een ieder die hiermee te maken krijgt. YNWA pic.twitter.com/RnTpSRLpsF — FSV De Feijenoorder (@DeFeijenoorder) February 2, 2023