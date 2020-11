Zo groot was zijn status: Maradona opgebaard in presidentieel paleis

De status van de overleden stervoetballer Diego Maradona is zo groot, dat zijn lichaam naar het presidentiële paleis van Argentinië is gebracht. Daar wordt hij de komende dagen opgebaard.

De kist met daarin de overleden Argentijnse voetbalicoon Diego Armando Maradona is vandaag overgebracht naar paleis Casa Rosada, in de hoofdstad Buenos Aires. Familie en vrienden van Maradona arriveerden ook in alle vroegte. Een magistrale voetballer was hij natuurlijk – vooral bij het Italiaanse Napoli dat vanavond in de Europa League moet uitkomen – maar in zijn land vooral de kansarme jongen uit de sloppenwijk Villa Fiorito die Argentinië op zijn 25e bijna in zijn eentje wereldkampioen maakte. Daar hoort wat zijn landgenoten betreft, maar én laatste afscheidsplaats bij: het paleis in de stad waar hij werd geboren.



Duizenden bewijzen laatste eer Maradona

Duizenden bewonderaars stonden al in de rij voor het presidentieel paleis om hun op 60-jarige leeftijd overleden held de laatste eer te bewijzen. Er ontstonden ongeregeldheden in de rij voor Casa Rosada en de politie moest in actie komen.

Tienduizenden mensen brachten de nacht door rond Plaza de Mayo, het plein voor het paleis, en zongen liederen om Maradona te eren. De fans waren veelal gekleed in het lichtblauw met wit, de kleuren van het Argentijnse elftal en blauw-geel, de kleurencombinatie van zijn Boca Juniors. Voor die club speelde Maradona 40 wedstrijden voor hij naar Barcelona vertrok en hij zou er in 1997 zijn carrière ook beëindigen.

Maradona overleed aan een hartstilstand terwijl hij enkele weken na zijn zestigste verjaardag herstellende was van een hersenoperatie. De Argentijnse president Alberto Fernandéz heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Eén man minder positief over de held

Hoe groot de rouw ook in Argentinië en hoe groot de bewondering wereldwijd: één man heeft zich vandaag niet louter met mooie woorden over zijn voormalige tegenstander uitgesproken. Keeper Peter Shilton van Engeland, nu 71 jaar, was de man die op het WK van 1986 in Mexico door Maradona’s beroemdste doelpunt verslagen werd.

De Argentijn maakte met de hand zijn goal, volgens Maradona zelf ‘met de hand van God’. In de Britse Daily Mail noemt Shilton de overleden ster vandaag ‘groots maar niet sportief‘. De oud-keeper heeft in de afgelopen 24 jaar nooit verontschuldigingen van Maradona gekregen: „Het was een duidelijk geval van vals spelen.”

