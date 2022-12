Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

1400 Oranje-fans bij duel met Argentinië, maar we spelen ‘een uitwedstrijd’

Het Nederlands Elftal voelt zich vanavond op het WK voetbal gesteund door 1400 supporters. Best leuk zou je zeggen, dat al die mensen de moeite namen om helemaal naar Qatar af te reizen. Maar het is even schrikken als je er het supportersaantal dat tegenstander Argentinië in de woestijn op de been brengt tegenover zet. Naar verwachting schreeuwen 50.000 (!) voetbalmaffe Argentijnen Lionel Messi en zijn collega’s toe…

De wedstrijd Oranje – Argentinië (20.00 uur) is de tweede kwartfinale op het WK in Qatar. Vanmiddag spelen eerst Brazilië en Kroatië. Morgen volgen nog Marokko – Portugal en Engeland – Frankrijk. Nederland worstelde zich in de poule-fase langs Senegal, Ecuador en Qatar en in de achtste finale langs de Verenigde Staten. Nu wacht dus Messi en bij winst Brazilië of Kroatië.

400 Oranje-supporters meer

Eigenlijk zouden er op de tribunes van het Lusail-stadion zo’n duizend Oranje-fans zijn. Deze supporters hadden zich via de KNVB al verzekerd van een kaartje. Vierhonderd anderen kochten de voorbije dagen via de kanalen van de FIFA alsnog een toegangsbewijs, meldt de Nederlandse voetbalbond. Dit na de 3-1 zege op Amerika in de eerste wedstrijd van de knock out-fase.

In het Lusail-stadion, dat in een nieuwe stad in het zand staat waar verder nog geen enkel gebouw klaar is, kunnen bijna 90.000 mensen terecht. Argentijnse fans bezetten naar verwachting meer dan de helft van alle plekken in het stadion. De Zuid-Amerikanen worden het gehele toernooi al gesteund door een trouwe schare fans, net als Brazilië. Wat dat betreft moet de kwartfinale van Oranje voelen als een uitwedstrijd. Veel meer Oranje-supporters zullen de verrichtingen van bondscoach Louis van Gaal en zijn spelers in de Johan Cruijff ArenA volgen.



Fan Argentinië verkocht auto

Waar de fans van Oranje zich qua aantallen rustig houden tijdens dit WK voetbal, zijn de Argentijnen niet te houden. Het NPO Radio 1 Journaal voerde gisteren een fan op die zijn auto had verkocht om bij de wedstrijd Nederland – Argentinië te kunnen zijn. „Ja, wij zijn gek.” Ook persbureau ANP trof een fan, die fanatiek op zijn trommel stond te meppen. „Argentina!”, schreeuwt de fan van de tweevoudig wereldkampioen terwijl hij hard op zijn instrument slaat”, tekende het ANP op. „Op de ene kant van zijn drum staat een afbeelding van Diego Maradona. Aan de andere zijde herkennen we Lionel Messi, die zijn vijfde en laatste mondiale eindronde wil afsluiten met een eerste wereldtitel. Paulo, zoals de trommelaar blijkt te heten, heeft honderden Argentijnen om zich heen staan. Ze zingen en springen. Overal op de terrassen van de Souq Waqif, de oude markt van Doha, doen fans in blauw-witte shirts mee. Al ruim twee weken galmen Argentijnse liederen door Doha, op straat, in metro’s en natuurlijk in stadions.”

Geen land is met zoveel fans naar Qatar gekomen als Argentinië. Schattingen over de omvang van het supportersleger variëren van ruim 40.000 tot – vanavond tegen Oranje – een kleine 50.000. Ze slapen in hotels, bij campings maar ook op het strand. Doha is geen goedkope stad. Ook Paulo kent verhalen van fans die hun auto hebben verkocht of leningen met hoge rentes hebben afgesloten.



Blauw-wit in plaats van oranje

„Maar de meeste fans sparen hier vier jaar voor”, vertelt de trommelaar, die in ruim 20 uur naar Qatar is gevlogen. Alleen een retourtje kostte hem al 400.000 peso, zo’n 2200 euro. „Maar dan ben je er nog niet”, zegt Paulo voordat hij weer hard op zijn trommel slaat. Hij en zijn vrienden zien een groep Brazilianen, die nauwelijks omkijken maar wel vijf vingers omhoog steken. Iedere vinger staan voor een wereldtitel.

Het is voor Oranje niet anders. De tribunes zullen tijdens de kwartfinale met Argentinië blauw-wit kleuren, met slechts hier en daar een plukje oranje. In Argentinië is het in de aanloop naar het WK nauwelijks over de mensenrechten in Qatar gegaan, vertelt Paulo. „Er telt maar één ding”, zegt hij. „Messi moet wereldkampioen worden. Dan weet iedereen wie de beste voetballer aller tijden is.”