Historische zege Marokko: fraai eerbetoon aan Nouri en opnieuw onrustig in steden

Marokko verbaasde gisteren vriend en vijand door grootmacht Spanje uit het toernooi te knikkeren. De Marokkaans-Nederlandse Abdelhak Nouri kreeg na afloop een fraai eerbetoon van de zegevierende mannen.

Het land verraste eerder op het WK al met de winst van de groep, die bestond uit Kroatië, België en Canada. Met de stunt tegen Spanje schrijft het team geschiedenis: het is voor het eerst dat Marokko doordringt tot de kwartfinales van een WK voetbal.

Marokko eert Nouri na zege

Na afloop van de historische overwinning werd er feestgevierd en op mooie wijze stilgestaan bij Abdelhak ‘Appie’ Nouri. Het voormalig toptalent liep tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen op 8 juli 2017 zwaar blijvend hersenletsel op. Op beelden is te zien dat Sofyan Amrabat in de kleedkamer een shirt met de naam en het rugnummer (34) van Nouri omhooghoudt, terwijl de andere spelers zijn naam scanderen.



De wedstrijd: strafschoppen doen Spanje de das om

Hoewel Spanje vanaf het eerste fluitsignaal domineerde in balbezit, speelden de Marokkanen met een groot hart en slaagden ze er vakkundig in om de meeste dreiging voor het doel van de doelman Yassine Bounou te voorkomen. Met drie in Nederland geboren basisspelers (Amrabat, Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui) in de gelederen had het elftal een Hollands randje.

Marokko vocht voor iedere meter, aangevuurd door duizenden fanatieke fans op de tribune. Als Spanje de bal had, dan klonk er een oorverdovend fluitconcert in het Education City-stadion. Spanje had het lastig, ook vanwege het soms harde spel van de tegenstander.

De beste kans voor rust was ook voor Marokko: Nayef Aguerd kopte rakelings over. Spanje creëerde ondanks het overwicht aan balbezit nauwelijks kansen. In de verlenging werd duidelijk dat Marokko met krachten had gesmeten, al miste de ingevallen Walid Cheddira nog wel een grote kans. De Spanjaard Sarabia raakte in de 33e minuut van de extra tijd de paal.

De wedstrijd bleef ook na de verlengingen steken op een doelpuntloos gelijkspel, dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. Daar viel het doek voor Spanje: Marokko bleek veel koelbloediger dan de Spanjaarden. Pablo Sarabia, Carlos Soler en Sergio Busquets misten namens de Spanjaarden. Alleen Badr Benoun miste namens Marokko vanaf 11 meter.

Reactie bondscoach: ‘Speelden met ons hart’

„We hebben geschiedenis geschreven. We hebben met ons hart gespeeld”, zei bondscoach Walid Regragui na afloop. „Op tactisch vlak hebben we een enorm goede wedstrijd gespeeld. Het was zwaar, maar ze hebben het plan goed uitgevoerd.” Hij had lovende woorden voor doelman Bounou. „We wisten dat we bij strafschoppen over een van de beste keepers ter wereld beschikken.”

In de kwartfinales van het WK wacht Portugal. Een pittige tegenstander, maar Regragui heeft er vertrouwen in. „Waarom zouden we nu geen wereldkampioen worden? Dat wordt lastig, maar als je met het hart speelt, is veel mogelijk.”

Weer onrustig in steden in Nederland, België en Frankrijk

De overwinning van Marokko heeft wederom voor onrust gezorgd in verschillende Europese steden. In Rotterdam heeft de politie 35 mensen aangehouden bij ongeregeldheden die uitbraken in de stad nadat Marokko-supporters de straat op gingen. „Na de overwinning van Marokko is door een grote hoeveelheid supporters feest gevierd. Het overgrote deel van de mensen heeft zich keurig gedragen”, benadrukt de politie op Twitter. Ook in Amsterdam, Den Haag en Utrecht moest de ME ingrijpen omdat relschoppers geen gehoor gaven aan oproepen om weg te gaan.

In Belgische en Franse steden zijn de feestelijkheden ook opnieuw uit de hand gelopen. In Brussel botsten relschoppers met de politie en stichtten ze brandjes. De politie zette een waterkanon en traangas in. Dat deed de politie ook in Parijs, waar relschoppers op onder andere de beroemde Champs-Élysées auto’s in brand hadden gestoken.