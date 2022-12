Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ambassadeur VS gaat oliebollen uitdelen op Den Haag Centraal na WK-nederlaag

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Shefali Razdan Duggal, gaat binnenkort oliebollen uitdelen op station Den Haag Centraal. Dat beloofde ze gisteravond op Twitter nadat Oranje de Verenigde Staten had ingemaakt op het WK in Qatar.

Dat Duggal binnenkort oliebollen uit moet gaan delen bij Den Haag Centraal komt door een weddenschap met de Nederlandse ambassadeur in Washington, André Haspels. Hij daagde Duggal gisteren via Twitter uit om een diplomatiek wedje te maken op de uitkomst van de wedstrijd Nederland – Verenigde Staten.

Oliebollen en donuts uitdelen

„Als Amerika wint, ga ik donuts uitdelen in DC’s Dupont Circle (een plein in Washington D.C. red.). En als Nederland wint, ga jij oliebollen uitdelen op Den Haag Centraal. Ga je de weddenschap aan?”, schreef Haspels.



Hello @usambnl, how about a friendly wager over Saturday’s game? ⚽️ But instead of $or €, we sweeten the pot: If 🇺🇸 wins, I’ll hand out donuts in DC’s Dupont Circle, and if 🇳🇱 wins, you‘ll hand out oliebollen at Den Haag Centraal. Would you like to place the bet? pic.twitter.com/brwE14K0Zc — André Haspels (@NLAmbassadorUSA) December 2, 2022

Duggal liet zich niet kennen en ging de uitdaging aan. Na de wedstrijd, die Nederland een ticket naar de kwartfinales opleverde en de Verenigde Staten een ticket naar huis, liet ze weten: „Gefeliciteerd met een goed gespeelde overwinning! Een weddenschap is een weddenschap en je zult me dus snel zien op Den Haag Centraal met die heerlijke oliebollen.”



Dear @NLAmbassadorUSA, Congrats on a well-played win! A bet is a bet and you will soon see me at Den Haag Centraal with those yummy oliebollen. Good luck to the Netherlands with the rest of the World Cup! — Ambassador Shefali Razdan Duggal (@usambnl) December 3, 2022

Vanuit de Amerikaanse hoofdstad antwoordde Haspels: „We waren geweldige partners vóór deze wedstrijd en zullen dat de komende jaren ook blijven. Ik wou dat ik daar kon zijn om met jou van de oliebollen te genieten, maar dat bewaren we voor een andere keer.”

Soccer of football?

Ook de Amerikaanse president Joe Biden liet in de aanloop naar de wedstrijd van zich horen. Op Twitter plaatste hij een kort filmpje waarin ook Tyler Adams kort te zien. Adams schopt de bal weg, die vervolgens door Biden wordt opgevangen. „It’s called soccer. Go USA!”, zegt hij vervolgens. Mark Rutte reageerde na de wedstrijd op het filmpje met de woorden: „Sorry Joe, football won.”