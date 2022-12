Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trump wil alsnog uitgeroepen worden tot president en wil grondwet afschaffen

De Amerikaanse oud-president Donald Trump wil alsnog uitgeroepen worden tot winnaar van de presidentsverkiezingen van 2020. Daarvoor zou de grondwet van de Verenigde Staten volgens hem moeten worden afgeschaft, zo stelt hij op zijn eigen social medianetwerk Truth Social.

Op dit social mediaplatform herhaalde hij gisteren zijn ongefundeerde beschuldigingen dat de verkiezingsuitslag van 2020 vervalst is. Trump schreef in een bericht: „Een massale fraude van dit type en van deze omvang rechtvaardigt de afschaffing van alle regels, van alle regelingen en artikelen, zelfs die in de grondwet.”

Witte Huis veroordeeld uitspraken Trump

De uitspraken van de oud-president werden gisteren direct door het Witte Huis veroordeeld. Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat de woorden van Trump een aanval zijn op de grondwet en dat dit „onacceptabel” is. Ook zei hij dat de uitlating gezien moet worden als een „aanval op de ziel van ons land”. Ook stelde de woordvoerder dat „je niet alleen van Amerika kunt houden als je wint”.

Het is niet de eerste keer dat Donald Trump beweert dat de uitslag van de verkiezingen niet klopt. Nadat Joe Biden de verkiezingen had gewonnen, sprak Trump – toen nog op Twitter – van „technische fouten die plaatsvonden tijdens de verkiezingsavond”. Die ‘fouten’ kwamen volgens hem doordat er geknoeid werd met de verkiezingsuitslag. „Hij won alleen maar in de ogen van de fake nieuwsmedia. Ik erken niets! We hebben nog een lange weg te gaan. Dit was een gemanipuleerde verkiezing”, aldus Trump.

Bestorming van het Capitool

Dat Trump niet herkozen werd leidde uiteindelijk tot de bestorming van het Capitool op januari 2021, waarbij boze Trump-aanhangers het parlementsgebouw binnendrongen om te voorkomen dat de verkiezingsuitslag bevestigd zou worden.

➡️ Vijf doden Bij de bestorming van het Capitool gingen ongeveer 2000 gewelddadige relschoppers om 14.00 uur het Congres binnen. Er vielen tijdens en kort na de rellen vijf doden. Ook waren er veel gewonden te betreuren, onder wie 138 politieagenten.

Vlak voor die bestorming hield Trump een toespraak. Daarin trok hij opnieuw de uitslag in twijfel. Ook riep hij in de toespraak zijn aanhangers op naar het Capitool te gaan „om je stem te laten horen”. Doe uitspraak zorgde ervoor dat de oud-president nu terecht staat voor opruiing.

Trump opnieuw verkiesbaar

In 2024 is Trump van plan om zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Dat kondigde hij afgelopen november aan vanaf zijn landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach. De benodigde papieren heeft hij al ingeleverd hij de federale verkiezingscommissie.