Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fans kijken uit naar WK-wedstrijd Nederland tegen Verenigde Staten: ‘Let’s go!’

Het Nederlands voetbalelftal hoopt zich vandaag bij het wereldkampioenschap in Qatar voor de kwartfinales te plaatsen. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal treft over een paar uur in het Khalifa International-stadion de Verenigde Staten. Oranje-fans kijken uit naar de wedstrijd, en ook de Nederlandse horeca heeft zich klaargemaakt om fans te ontvangen.

Een kleine groep Oranjefans viert vanmiddag een feestje op locatie in Al Rayyan. Op enkele honderden meters van het Khalifa International-stadion werken de supporters onder zonnige omstandigheden dansend toe naar de wedstrijd. Naar schatting staan zo’n 200 in het oranje uitgedoste fans in een klein parkje, waar ze traditiegetrouw achter de Oranjebus aan richting het stadion lopen. Nederland wordt straks gesteund door zo’n 1000 fans in Qatar. Verschillende twitteraars wachten met spanning op de wedstrijd. „Let’s go!” Zegt de ene. „Ik ben er klaar voor”, zegt een ander.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gaat helemaal goed komen vanmiddag. Ik heb al 2 bakskes Filet American met uitjes opgegeten ! 🤣🤣🤣 #NEDUSA — Sebassie aan het gassie (@sebassiegassie) December 3, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

WK-wedstrijd

Maar de tegenstanders voorspellen natuurlijk dat de Verenigde Staten zal winnen. Zo ook de ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, Shefali Razdan Duggal, die in een humoristisch filmpje al klaar zit in een jurk met de print van de Amerikaanse vlag.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Some days are oranje days. Today is not one of them! ❤️🤍💙 Good luck in the match today! #NEDUSA pic.twitter.com/02gXTDbG7B — Ambassador Shefali Razdan Duggal (@usambnl) December 3, 2022

Horeca klaar voor Nederland vs. Verenigde Staten

Wie de wedstrijd niet thuis wil volgen kan terecht in de horeca. Cafés in verschillende steden maken zich dan ook op voor het Oranjefeest. Zo plaatste het Rotterdamse café Panenka naast een scherm ook een tribune. In het uitgaanscentrum van Apeldoorn is de wedstrijd in zeker vijf zaken te volgen via grote schermen. Bijna overal is het bier tijdens de wedstrijd goedkoper. Een andere kroeg in Apeldoorn doet er gratis hapjes bij. De gelegenheden gaan speciaal voor de wedstrijd eerder dan gewoonlijk open.

In Maastricht zijn in talloze kroegen grote schermen, meldt de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. En in Breda zijn wel op meerdere plaatsen in de stad buiten wat kleinere beeldschermen geplaatst. „Maar geen grote die duizenden mensen trekken”, aldus Johan de Vos van KHN Breda. „In veel café’s staan wel grote schermen. De animo daarvoor is groot.”

Spelers

Er zijn wat spelers die last hebben van verkoudheid, maar dat lijkt niet zo ernstig. Alle 26 spelers deden gisteren mee aan de laatste training. De Verenigde Staten hopen dat spelmaker Christian Pulisic op tijd hersteld is van een bekkenblessure, die hij opliep in het laatste groepsduel met Iran. Pulisic en bondscoach Gregg Berhalter klonken gisteren hoopvol.