Iedere morgen een glaasje verse jus, hoe gezond is dat nou écht?

Is een glas verse jus d’orange nou gezond of ongezond? De waarheid ligt in het midden, zoals zo vaak. Je kunt tijdens je ontbijt beter sinaasappelsap drinken dan cola, ook al zit er evenveel suiker in. Maar als je wil afvallen, staat zo’n glas je misschien wel alleen maar in de weg.

Net zo onmisbaar als een kop koffie in de morgen is een glas verse jus d’orange bij het ontbijt. Dan hebben we het puur over smaak. Maar als we de healthy bloggers van tegenwoordig mogen geloven, drink je iedere morgen zo’n beetje een glas vers geperst gif.

Hoe gezond is verse jus d’ orange?

Wees gerust, health-bloggers kunnen soms een beetje overdrijven. Maar hoe gezond of ongezond is het zoetzure sapje nou echt? 5 vragen en antwoorden over verse jus d’orange.

1. Hoeveel suiker zit er in verse sinaasappelsap?

De belangrijkste vraag: hoeveel suiker zit er in verse jus? Per 100 gram ongeveer 9 gram, precies evenveel als cola. Als je ervan uitgaat dat één glas een inhoud heeft van 200 milliliter, krijg je bij je ontbijt dus zo’n 18 gram suiker binnen via jus d’orange. Dat zijn omgerekend vier à vijf suikerklontjes. Als je een sinaasappel opeet, komt de suiker meer geleidelijk in je bloed en dat is gezonder. In de vorm van sap komt het suiker veel sneller in je maag en bloed en dat leidt uiteindelijk tot een piek aan insuline, de stof die de suikerspiegel in het bloed verlaagt. Vanwege de kans op overgewicht en diabetes type 2 geeft het Voedingscentrum het advies zo min mogelijk suikerhoudende dranken te drinken en daartoe wordt ook verse jus d’orange geschaard.

2. Gaat er vitamine C gaat verloren tijdens het persen?

Dat sinaasappels veel vitamine C bevatten, is geen nieuws. Maar gaat er ook vitamine C gaat verloren tijdens het persen? Het antwoord is ja. In een plastic pers gaat er minder vitamine C verloren dan in een metalen pers, omdat vitamines door het metaal sneller oxideren. Ook door contact met licht verdwijnt vitamine C. Als je de de verse sap in het donker bewaart, neemt de hoeveelheid vitamines met ongeveer 2 procent per dag af. Al met al is een glas verse jus d’orange nog altijd goed voor ongeveer tweederde van de aanbevolen hoeveelheid vitamine C per dag. Eén losse sinaasappel is goed voor 80 procent van de dagelijkse hoeveelheid.

3. En hoe zit het met de vezels?

Vezels zijn onder meer belangrijk voor je darmen en stoelgang. Ze kunnen je LDL-cholesterol verlagen en dat is weer goed voor de bloedvaten. Maar bij verse jus d’orange krijg je bijna geen vezels binnen als je het vergelijkt met het eten van een sinaasappel. De vezels zitten in het vruchtvlees, dat opgevangen wordt tijdens het persen. Onze tip is om het opgevangen vruchtvlees los op te eten met een lepeltje of door de verse jus d’orange te mixen, zodat je wel de nodige vezels binnenkrijgt.

4. Wat is het verschil met vruchtensap uit pak?

Ten eerste de hoeveelheid vitamine C. Versgeperst sap bevat ongeveer 50 procent meer vitamine C dan sap uit concentraat. Een pak sinaasappelsap uit de winkel is meestal sap uit concentraat, wat betekent dat er oorspronkelijk water eruit is gehaald en er later nieuw water aan is toegevoegd. Wat betreft het suikergehalte zit er niet veel verschil in beide, al bevat sap uit een pak iets meer toegevoegde suikers. Sinaasappelsap in pak bevat nog een aantal toegevoegde stoffen, die je natuurlijk niet in verse jus d’orange vindt.

5. Wat zijn de gezondheidsvoordelen van sinaasappels?

Vitamine C is goed voor onder meer je weerstand, energievoorraad, zenuwstelsel, botten, tanden, huid en bloedvaten. Maar daarnaast bevatten sinaasappelen ook kalium, foliumzuur (vitamine B11), polyfenolen en meer gezonde voedingsstoffen. Die zorgen voor meerdere gezondheidsvoordelen. Zo zijn sinaasappelen gezond voor het hart, goed voor een laag cholesterol, verkleinen ze de kans op nierstenen en hebben ze een positief effect op je immuunsysteem. Voor verse jus d’orange geldt dit allemaal ook, zij het in mindere mate.

Conclusie

Er is geen reden om te stoppen met je dagelijkse glas verse jus d’orange. Maar hou het bij eentje en besef dat je al een groot deel van de maximale suikerinname per dag tot je neemt. Mocht je wat meer tijd hebben in de morgen, pel dan gewoon één sinaasappel. Want meer vitamine C en minder suiker. Maar toegegeven: een glas verse jus d’orange is gewoon erg lekker.