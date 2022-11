Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo luxe is het hotel van Oranje tijdens het WK voetbal in Qatar

Het Nederlands elftal, met bondscoach Louis van Gaal voorop, staat te trappelen om te schitteren op het WK voetbal in Qatar. Een nieuwe kans om die ene ontbrekende prijs in de wacht te slepen, al is het natuurlijk en dubieus WK. Aan het hotelverblijf, voorzien van vijf sterren uiteraard, zal het in ieder geval niet liggen. Het luxe hotel St. Regis Doha is een waar paradijs, gelegen aan de boorden van de Arabische Golf. Een kijkje in het onderkomen van Oranje.

Je kunt je twijfels hebben bij het WK 2022. Hopelijk wordt het voetbal ooit verlost van al dat ziekmakende oliegeld, maar dat lijkt vooralsnog ijdele hoop. Feit is dat deze maand het kortste WK ooit start in Qatar en dat de voetballers vooral denken aan presteren. En daarvoor is blijkbaar een luxe hotel nodig.

Het luxe hotel van Oranje tijdens het WK 2022

Het luxe St. Regis Doha lijkt rechtstreeks uit een sprookje van Duizend-en-een-nacht te komen. Met 336 luxe kamers en suites, een luxe spa, meerdere zwembaden en diverse evenementenzalen is overal aan gedacht. Als het Nederlands elftal een van die zwembaden maar niet gebruikt voor de finale. Louis van Gaal was tijdens de eerste persconferentie op locatie in ieder geval lovend over het onderkomen.

Na een zware wedstrijd of intensieve training flink calorieën stapelen mag ook geen probleem heten. Het hotel beschikt namelijk over twaalf restaurants, waaronder een Oyster Bay & Bar, de Sarab Lounge en een dakterrasrestaurant. Genoeg keuze dus om de broodnodige calorieën en eiwitten te scoren.

Wat kost een overnachting in het St. Regis Doha

De prijs per nacht begint in het in het St. Regis Doha-hotel normaliter bij omgerekend net geen 500 euro. Dat is toch wel even slikken voor het gewone volk. Zeker wanneer je ook een ontbijtje erbij bestelt. Dan mag je nog eens bijna 40 euro extra op tafel leggen.

Gelukkig hoeft het Nederlands Elftal zich niet druk te maken om hotelkosten, dat regelt de staf van onze Louis wel. Of beter gezegd: de KNVB.

Uitzicht op de Arabische Golf

Prijzig of niet, Oranje krijgt komende weken wel waar voor de centen. Achter de zijden gordijnen van St. Regis Hotel Doha schuilt een sprookjesachtig uitzicht op de Arabische Golf. Elke kamer beschikt over een marmeren badkamer met bad, regendouche en exclusieve toiletartikelen van Remède.

Daarnaast zijn de suites uitgerust met een 42-inch tv en internet door een flink brede pijp. Vooral dat laatste is bij sommige hotels meer dan eens een probleem. Ook is er een goed gevulde koelkast aanwezig met diverse snacks en dranken. Al worden de alcoholische dranken waarschijnlijk niet beroerd door het Nederlandse elftal en de staf. Of zou Louis van Gaal toch een lekker neutje nemen voor het slapen gaan? “Pay attention to the manager!”

Oranje in Qatar

Duidelijk, het Nederlandse Elftal zit goed in Qatar. Daarnaast besteden de Oranje-internationals ook aandacht aan de omstandigheden voor bouwvakkers en mensenrechten in het algemeen. Dat voelt wat gekunsteld, geeft ook Louis van Gaal toe, maar zo is het nou eenmaal.

Meer informatie over het St. Regis Doha Hotel in Qatar lees je hier.