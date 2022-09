Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grensoverschrijdend gedrag bij Formule 1: ‘Vrouwen in billen en borsten geknepen’

Max Verstappen won gisteren na een bloedspannende race de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Een uitzinnig Oranjefeest was het gevolg, maar nu blijkt dat niet iedereen daar een fantastische dag heeft gehad. Er zijn meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag rondom de Formule 1 binnengekomen, die variëren van ongewenste betastingen tot bierdouches.

Svenja Tillemans, oprichter van de fanclub Formule 1 Vrouwen, zegt van vijftien bezoeksters meldingen over grensoverschrijdend gedrag te hebben binnengekregen. Ze vertelt aan Hart van Nederland: „Dat ging om fans van andere coureurs die een bierdouche over zich heen kregen, maar ook meiden die in de rij hebben gestaan en dat er wordt gezegd: ik wil wel aan je reet zitten. Er wordt gewoon in de kont en in de tieten geknepen om voor te dringen.”

‘Waarschijnlijk hadden meer vrouwen last van grensoverschrijdend gedrag’

Tillemans vermoedt dat er meer vrouwen met ongewenst gedrag te maken hebben gehad. De fanclub wil in gesprek met het circuit om een einde te maken aan vrouwonvriendelijk gedrag rondom de races. Het circuit riep eerder een speciaal telefoonnummer in het leven waar vrouwen zich kunnen beklagen. Tillemans zegt tegen persbureau ANP dat hier vijf meldingen zijn binnengekomen, maar dat er bijna geen bereik op het circuit was. „Ik weet dat een aantal vrouwen naar beveiligers is gestapt, maar die verwezen door naar de politie, die buiten stond. Dan krijg je het ‘laat maar’-effect en dat is jammer.”

Ze erkent dat het lastig is om dit soort gedrag in een mensenmassa aan te pakken. Toch zijn er volgens haar oplossingen denkbaar: het inperken van alcoholgebruik, meer controle op het circuit en coureurs die oproepen van elkaar af te blijven. Tillemans denkt dat vrouwen het gedrag vaak voor lief nemen, omdat ze graag naar de race willen. „Met het idee: ik weet waar ik heen ga, het moet maar even. Ik vraag me af of je dan uiteindelijk wel echt een leuk weekend hebt gehad. Ik denk het niet.”

Getuigenissen op Twitter

Op Twitter kun je enkele getuigenissen lezen. „Jongens als je een dronken man met een wit shirt, zwarte korte broek en een oranje pet alleen rond Ben Pon ziet lopen, houd alsjeblieft afstand van deze man, hij heeft mij en meerdere meisjes al aangeraakt!”, valt er bijvoorbeeld te lezen.



Guys if you see a drunk guy with a white shirt, black shorts and an orange cap walking alone around ben pon please keep a distance from this guy he has touched me and multiple girls already!!!! #zandvoortgp — F1_It’sStars || danke Seb❤️ (@F1_ItsStars) September 3, 2022



Yesterday I was at the #dutchgp . It was amazing to be there. Unfortunately I had to accept that the Verstappen fans where disrespectful to me because I was a Lewis Hamilton fan. They said words to me that I can’t say on this platform, they pushed me and tried to trow beer at me — Kirsten (@kirsten44lh) September 3, 2022

Nog geen aangifte van grensoverschrijdend gedrag bij politie

Een woordvoerder van de politie zegt dat er nog geen aangiftes van seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de race zijn gedaan. Wel heeft de politie contact gezocht met een vrouw die op sociale media aangaf dat ze was belaagd door een dronken mannelijke bezoeker. In de loop van gistermiddag arresteerde de politie een man buiten het circuit voor schennispleging. Hij verzette zich bij zijn arrestatie en had pepperspray bij zich. Of hij deze daadwerkelijk heeft gebruikt, is nog onduidelijk. De man zit nog vast.

Eerdere meldingen vrouwonvriendelijk gedrag bij Formule 1-race

Het is niet de eerste keer dat vrouwonvriendelijk gedrag een thema is in de autosport. Zo waren er getuigenissen van intimiderend gedrag tijdens de Grote Prijs in Oostenrijk. Vooral vrouwen deden op sociale media melding van seksistische, racistische en homofobe beledigingen door aanhangers van Verstappen. Zo schreef iemand destijds: „Elke keer als er een vrouw of meisje langs kwam lopen, werd zij nageroepen en gefloten. Zelfs vaders met kinderen zongen ‘daar moet een piemel in’. Ik geloof best dat het als grap bedoeld is, maar wanneer je dit richting vrouwen en jonge meisjes zingt is dit niet grappig.”

De Formule 1 kwam na de gebeurtenissen in Oostenrijk met een campagne om wangedrag tegen te gaan: Drive It Out. In een videoboodschap riepen coureurs als Verstappen en FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem op tot meer respect en verbinding.