Ministerie waarschuwt voor risico crypto: ‘Geef alleen geld uit als je dat kunt missen’

Het ministerie van Financiën heeft een campagne gelanceerd om jongeren te waarschuwen voor de risico’s van cryptomunten. Volgens minister Sigrid Kaag worden jongeren via sociale media aangemoedigd om in de munt te investeren. „Maar financiële influencers zijn lang niet altijd neutraal en transparant”.

„Als je eraan denkt om crypto’s te kopen, zorg dan dat je weet wat de risico’s zijn en staar je niet blind op beloofde hoge rendementen“, zegt Kaag in een statement bij de nieuwe campagne. „Geef alleen geld uit dat je kunt missen en bedenk dat als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook.”

Investeren in crypto is risicovol

De campagne Slim in Crypto (of: SiC) is te vinden op YouTube, Snapchat, Twitch en FunX. Ook is er een website opgetuigd met informatie. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwen al langer dat het om allerlei redenen riskant kan zijn om te investeren in cryptomunten. De AFM heeft over dit onderwerp gastlessen georganiseerd op mbo’s.

Tijdens de Week van het Geld in maart van dit jaar ging het ook al veel over cryptomunten en de risico’s hiervan. Zo deed Wijzer in Geldzaken onderzoek naar cryptovaluta. Daaruit blijkt dat 14 procent van de mbo-studenten hebben aangegeven te handelen in cryptovaluta. Toch geven de meesten, 48 procent, aan liever te sparen dan te beleggen in crypto. Minister Kaag had het toen ook al over de risico’s van cryptomunten, die volgens haar te weinig belicht worden. „Het is een grote zorg, de vrijheid die cryptovaluta heeft gekregen.”

Máxima: ‘Sparen nog altijd de veiligste vorm’

Volgens konining Máxima is sparen nog altijd de veiligste vorm. Over cryptomunten heeft de koningin ook haar mening klaarstaan. „Als het rendement hoog is, is het risico ook hoog. Dus houd de kleine wijsheden in het achterhoofd.”

Bij de ochtendshow Start! van FunX vertelde Máxima tevens over haar ouders, die naar eigen zeggen erg streng waren op het gebied van geld. Dat ziet de konigin als iets positiefs. „We weten uit onderzoek dat het heel belangrijk is dat ouders daarin een goed voorbeeld geven. Dat kan voorkomen dat kinderen later op dat gebied problemen ervaren.”