Meerdere klachten over gedrag Max-fans in Oostenrijk: ‘Alsof ze nog nooit een vrouw hebben gezien’

Meerdere vrouwelijke bezoekers van de Formule 1-race in Oostenrijk uiten op social media hun verontwaardiging over het gedrag van de aanwezige fans. Ook bij de organisatie zelf zijn klachten binnengekomen over intimiderend gedrag.

„Het gedrag is… teleurstellend. Mijn verwachtingen waren laag, maar jeetje… Er worden racistische en homofobische uitspraken gedaan, vrouwen worden nageroepen en aangeraakt. De lijst gaat maar door”, schrijft iemand op Twitter.



Who is in charge of security at the Red Bull Ring? Hey @F1 @fia @Ben_Sulayem @fiawim @Silbellot @redbull @redbullracing, below are a bunch of tweets about people, particularly women, being harassed at the #AustrianGP this weekend. What can they do to protect themselves? https://t.co/GJiZDT5dgV — Melanie 🏁 (@MotoMel89) July 9, 2022

„Ik liep langs een tribune, en er werd alleen maar gefloten en geroepen. Het is alsof ze nog nooit een vrouw gezien hebben”, schrijft een andere bezoeker.

Nog een bezoeker twittert: „Het is bizar. Ik zit hier als een Max fan, maar voel me oncomfortabel door hoe deze dronken gekken zich gedragen.”



I walked past a tribune, Whistles, shouting and catcalling until I passed the whole tribune. Its like they’ve never seen a woman. — m – (6’7 btw) (@superIicense) July 9, 2022

Organisatie Formule 1 reageert op klachten

De klachten over de Max-fans hebben inmiddels ook de organisatie achter de Formule 1-race bereikt. „We hebben gehoord dat sommige fans slachtoffer zijn geweest van compleet onacceptabel commentaar van anderen bij de GP van Oostenrijk. We nemen deze klachten zeer serieus, hebben het besproken met de promotor van het evenement en de beveiliging en zullen in gesprek gaan met mensen die deze incidenten gemeld hebben. Dit soort gedrag is onacceptabel en zal niet getolereerd worden”, aldus Formule 1 op in statement op Twitter.



De Formule 1-race in Oostenrijk staat bekend om de vele Nederlandse fans die op het evenement afkomen. Uit de reacties blijkt dat het niet de eerste keer is dag fans zich misdragen tijdens de race in Oostenrijk.

‘Gedrag is niet grappig’

„Ik denk dat het tijd is om als Max-fan mijn ervaringen van vorig jaar te delen”, schrijft iemand op Twitter. „Elke keer als er een vrouw of meisje langs kwam lopen werden zij nageroepen en gefloten. Zelfs vaders met kinderen zongen ‘daar moet een piemel in’. Ik geloof best dat het als grap bedoeld is, maar wanneer je dit naar vrouwen en jonge meisjes zingt is dit niet grappig.”



I’ve seen multiple people talking about this and I think it’s time to share my experience as a Max fan who has been to Austria last year. Every time a women/girl walked by (in front of T4 grand stand) there would be cat calls, whistling, etc. Even fathers with their kids who 1/4 https://t.co/tVctgH3yqS — Thijs (@thijsderk) July 9, 2022

Vrouwen zouden bij de organisatie zelfs hebben aangegeven dat ze serieuze zorgen te hebben over hun veiligheid tijdens het Formule 1-weekend. Vrouwelijke bezoekers hebben daarom een groepschat opgezet om elkaar te steunen.



