Grensoverschrijdend gedrag Formule 1 nu ook bij politie en organisatie gemeld

Bij de politie is een aantal meldingen binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag tijdens de Formule 1 afgelopen weekend in Zandvoort. Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Vooralsnog zijn er geen aangiftes gedaan. Buiten de politie om is het aantal meldingen over de Formule 1 nog veel hoger.

Hoeveel meldingen bij de politie binnen zijn gekomen, kon de woordvoerder niet zeggen. Wel zegt hij dat wordt gekeken of de meldingen strafrechtelijk kunnen worden opgepakt. Dat zou dan moeten leiden tot een aangifte, maar daarvan is vooralsnog geen sprake. Daarnaast deelt de politie informatie over de meldingen met de organisatie van de Dutch Grand Prix, zodat die kan kijken hoe dit soort incidenten volgend jaar kan worden voorkomen, aldus de zegsman.

De eerste minder fraaie meldingen over de Formule 1 in Zandvoort zijn van zondagmiddag, toen Max Verstappen glorieus zegevierde in zijn thuis-race in de duinen. Naast de berichten over grensoverschrijdend gedrag werd er onder de ruim 100.000 toeschouwers – en bij de kijkers thuis – vooral een oranje volksfeest gevierd.

Meer meldingen bij Formule 1 Vrouwen

Ondertussen blijven bij de fanclub Formule 1 Vrouwen meldingen binnenkomen van vrouwen die afgelopen weekend tijdens de race op het circuit zijn lastiggevallen, zegt oprichter Svenja Tillemans. „Daar komt nog geen eind aan, helaas.” Gisteren sprak Tillemans al van tientallen vrouwen die zich hebben gemeld, vandaag heeft ze het wederom over meldingen van tientallen vrouwen. Verder zegt zij dat een aantal vrouwen aangifte gaat doen. Die zouden daarvoor deze en volgende week afspraken hebben staan.

Ook bij het circuit zijn inmiddels meer meldingen over grensoverschrijdend gedrag binnengekomen, zegt een woordvoerder. Het circuit communiceerde over een speciaal telefoonnummer waar vrouwen zich konden melden. Maandagavond was er nog sprake van één binnengekomen melding. „Elke melding is er een te veel”, aldus de woordvoerder.