Jort Kelder ‘grapt’ over zelfmoord: ‘Misschien dan maar beter ook’

Jort Kelder is in opspraak geraakt na uitspraken over zelfmoordgedachten in zijn eigen podcast. „Is misschien maar beter ook, als zij er een eind aanmaken”, zei hij over millennials die suïcidale gedachten hebben na teleurstellingen in hun leven, zoals de dood van hun huisdier. Die uitspraak komt hem op bakken kritiek te staan.

Even daarvoor liep hij al leeg over de mentale issues van millennials. Die generatie vindt hij vooral kleinzerig. „Je hoort vaak met die millennials, die hebben een keurige jeugd gehad, moeiteloos, jubeltonnetje voor het huis. En dan hebben ze hun eerste harde functioneringsgesprek met hun baas. Dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat er ineens kritiek komt en melden ze zich daarna ziek”, was hij uitgesproken.

‘Relatiebreuk of overleden huisdier en millennial is alweer gevloerd’

In zijn podcast Jortcast bespreekt Jort Kelder om de zoveel dagen allerlei ‘hypes en hysterie’, zoals de Op1-presentator die zelf noemt. In de aflevering van gisteren kwamen burn-outs en suïcidale gedachten voorbij. Typeren die de millennial, vraagt hij zich in de aflevering af. Want volgens hem kan de generatie millennials maar moeilijk omgaan met ‘malheur’ in het leven.

„Een relatiebreuk of overleden huisdier en de gemiddelde millennial is alweer gevloerd”, zo schrijft de redactie bij de podcastaflevering. Dus vroegen zij en Jort Kelder zich af: kan die generatie écht zo slecht tegen tegenslagen? Het vormde in ieder geval een mooie aanleiding voor een nieuwe aflevering, zo dachten ze. Daarvoor nodigden ze psychiater Esther van Fenema uit om erover te praten. Zij ziet de nodige patiënten met suïcidale gedachten voorbijkomen in haar praktijk.

Jort Kelder: ‘Misschien maar beter ook, om er een eind aan te maken’

„Ik zie jonge mensen bij de crisisdienst, die suïcidaal zijn, niet meer willen, omdat een relatie uit is. Of omdat een tentamen niet gehaald is. Of omdat een huisdier is overleden”, somt de psychiater oorzaken voor de mentale klachten op. Dan begint Jort Kelder te lachen. „Ja, dan kun je lachen…”, zegt Van Fenema nog.

Maar Kelder doet dan de gewraakte uitspraak: „Het is misschien maar beter hoor, als die mensen er een eind aan maken. Als je je tentamen niet haalt, mijn God, zeg.” Van Fenema vindt die uitspraak nogal ‘cru’. „Daar kunnen we natuurlijk met elkaar cynisch over zijn en om lachen, maar op dat moment is het voor die persoon echt een drama.” Terugkijkend zou het volgens Van Fenema kunnen zijn dat „iemand niet heeft geleerd om met die gevoelens om te gaan”.

Opvallend is dat juist dat fragment, met daarin de uitspraken van Jort Kelder, op de Twitterpagina van zijn eigen podcast wordt gedeeld. Een probleem lijkt de presentator zelf dus niet in zijn uitspraken te zien. Overigens is het lang niet de eerste keer dat Jort Kelder onder vuur ligt vanwege zijn uitspraken.



Een relatiebreuk of overleden huisdier en de gemiddelde millennial is alweer gevloerd: kan deze generatie echt zo slecht tegen wat malheur? Dr. @EsthervanFenema aan het woord in de nieuwe #Jortcast! https://t.co/9nTjusObXg pic.twitter.com/sFtqgobAqt — dr Kelder en Co (@drKelderenCo) September 6, 2022

Veel kritiek op Jort Kelder na uitspraken

Maar wie er wel een probleem in zien, zijn verschillende BN’ers, zoals Tim Hofman en Henk Spaan. Die laatste twittert: „Sommige jongens die op school werden gepest en die Jort heten, worden zo.”

Ook is er kritiek op de teksten van Van Fenema, die ‘kletskoek verkondigt’, aldus psychiater Arnoud Jansen. „In 17 jaar crisisdiensten heb ik nog nooit meegemaakt dat iemand suïcidaal was na gezakt te zijn voor een tentamen. De existentiële crisis bij rolverlies (ontslag, scheiding), speelt met name bij mannen tussen de 40 en 60 jaar. Dit is kletskoek van zelfverklaarde experts.”

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.



In 17 jaar crisisdiensten heb ik nog nooit meegemaakt dat iemand suïcidaal was na gezakt te zijn voor een tentamen. De existentiële crisis bij rolverlies (ontslag, scheiding), speelt met name bij mannen tussen de 40 en 60jr. Dit is kletskoek van zelfverklaarde experts 😤 https://t.co/KafDP95dUa — Arnoud Jansen (@JansenArnoud) September 7, 2022



Sommige jongens die op school werden gepest en die Jort heten, worden zo — Henk Spaan (@HenkSpaan9) September 7, 2022



een andere kleur schmink voor een fantasiefiguur of een jongen met nagellak en de gemiddelde boomer is alweer gevloerd: kan deze generatie echt zo slecht tegen ongeveer alles ooit? we vragen het Suzan (9) en Ahmed (6) in de nieuwe #Telekids! https://t.co/fmtRqsn7Ed — Tim Hofman (@debroervanroos) September 7, 2022



