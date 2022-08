Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eredivisie gaat van start! Aardige voetbalfeiten om het seizoen af te trappen

Voetballiefhebbers zitten handenwrijvend klaar voor seizoen 22/23. De bal gaat namelijk weer rollen… Vanavond al, in het Abe Lenstra-stadion in Heerenveen. En al helemaal omdat er middenin deze voetbaljaargang opeens een WK wordt gespeeld. Wat zijn opvallende zaken uit de Eredivisie aan de start van het nieuwe voetbaljaar?

Het EK Vrouwenvoetbal, met de in Engeland tot levende legende uitgeroepen Sarina Wiegman, is nog maar net achter de rug of de mannen mogen weer. De Eredivisie dus, met sc Heerenveen – Sparta Rotterdam als seizoensopener. Zet Ajax de kampioenschappenreeks voort? Is PSV door gerichte aankopen bij de Amsterdammers aangehaakt? Zet Feyenoord door na een onverwachte maar verloren finaleplek in Conference League? En wat kunnen de wat kleinere clubs die promoveerden (Emmen, FC Volendam en Excelsior). We gaan het de komende maanden allemaal zien, met spelers soms in opvallende nieuwe voetbalshirts gestoken.

Wetenswaardigheden over de Eredivisie

Opvallende transfers

De transferlijst van de clubs in de Eredivisie is lang en duurt nog even voor. Huurlingen, transfervrij overgekomen spelers, soms dure aankopen… het zijn er nogal wat. Metro licht een aantal opvallende nieuwe of teruggekeerde spelers in de Eredivisie uit.

Ajax: Hengelde drie spelers het Nederlandse Elftal / Jong Oranje binnen. Met Steven Bergwijn (ruim 31 miljoen euro), Owen Wijndal en Jong Oranje-klant Brian Brobbey werd gericht versterkt. Zal die laatste het eindelijk echt waarmaken als vaste spits?

Hengelde drie spelers het Nederlandse Elftal / Jong Oranje binnen. Met Steven Bergwijn (ruim 31 miljoen euro), Owen Wijndal en Jong Oranje-klant Brian Brobbey werd gericht versterkt. Zal die laatste het eindelijk echt waarmaken als vaste spits? PSV: De voormalige aanvoerder keerde na Sevilla en een jaartje FC Barcelona in Eindhoven terug. Luuk de Jong moet PSV aan de hand nemen in de jacht op Ajax. Nog twee opvallende Nederlandse voetbalnamen kwamen richting Philips Stadion: Guus Til van Feyenoord en Xavi Simons. Zij hebben een voormalig wereldster als coach: Ruud van Nistelrooij.

De voormalige aanvoerder keerde na Sevilla en een jaartje FC Barcelona in Eindhoven terug. Luuk de Jong moet PSV aan de hand nemen in de jacht op Ajax. Nog twee opvallende Nederlandse voetbalnamen kwamen richting Philips Stadion: Guus Til van Feyenoord en Xavi Simons. Zij hebben een voormalig wereldster als coach: Ruud van Nistelrooij. Feyenoord: Met Quinten Timber als recordaankoop, Oussama Idrissi en Danilo (Ajax) strikte de Kuip-club bekende koppen uit de Eredivisie. Fans van Feyenoord zijn ook behoorlijk nieuwsgierig naar de Pool Sebastian Szymański van Dinamo Moskou. En gaat de eeuwige belofte Javairô Dilrosun (Ajax, Arsenal, Manchester City) nu eens hoge ogen gooien?

Excelsior: Leuk om te zien dat de Rotterdammers Yassin Ayoub konden overtuigen. Hij moest een nieuwe ster bij Feyenoord worden, maar dat lukte na mooie FC Utrecht-jaren niet. Kan hij het in de Eredivisie nog na enkele verloren jaren bij Panathinaikos in Griekenland?

Leuk om te zien dat de Rotterdammers Yassin Ayoub konden overtuigen. Hij moest een nieuwe ster bij Feyenoord worden, maar dat lukte na mooie FC Utrecht-jaren niet. Kan hij het in de Eredivisie nog na enkele verloren jaren bij Panathinaikos in Griekenland? Fortuna: Met Burak Yilmaz is zomaar een Turkse supersterk in de spits in Limburg te vinden. Sterk staaltje.

Met Burak Yilmaz is zomaar een Turkse supersterk in de spits in Limburg te vinden. Sterk staaltje. AZ: Net zo verrassend is de keuze van Riechedly Bazoer voor AZ. Tijdens de winterstop leek hij nog voor een paar miljoen naar Feyenoord te gaan. Inmiddels kon hij bij Vitesse transfervrij de deur uit wandelen en kostte hij de club uit Alkmaar dus welgeteld 0 euro.

Net zo verrassend is de keuze van Riechedly Bazoer voor AZ. Tijdens de winterstop leek hij nog voor een paar miljoen naar Feyenoord te gaan. Inmiddels kon hij bij Vitesse transfervrij de deur uit wandelen en kostte hij de club uit Alkmaar dus welgeteld 0 euro. NEC: Oussama Tannane, was een half jaartje zonder succes bij Göztepe SK in Turkije, maar tot afgelopen winter nog bij aartsrivaal Vitesse. NEC durft dus… En wat te denken van Jasper Cillessen, de keeper van het Nederlands elftal? Na een prachtig rijtje Ajax / FC Barcelona / Valencia is hij wel weer in zijn geboortestad Nijmegen thuis. Al moet Cillissen nog wel als Eredivisie-aanwinst officieel worden gepresenteerd.



Nog geen nieuw buitenspel-foefje

Scheidsrechters krijgen het komende seizoen in de Eredivisie nog geen hulp van semiautomatische buitenspeltechnologie. Helaas, zullen veel voetbalfans van de hoogste competitie vinden. „Dat nieuwe systeem is vrij kostbaar”, weet coördinator scheidsrechterszaken Dick van Egmond van de KNVB. „Je hebt het dan al snel over een bedrag van 6 tot 8 miljoen euro. Het kan zeker iets voor de toekomst zijn. Nu nemen we ook nog even de tijd om te kijken hoe het allemaal gaat werken.”

De internationale spelregelcommissie IFAB gaf eerder deze zomer toestemming om het semiautomatische buitenspel-foefje ook echt te gaan gebruiken. Wereldvoetbalbond FIFA maakte een maand geleden bekend dat dit gebeurt op het WK van eind dit jaar in Qatar. De Europese bond UEFA gaat het systeem om buitenspel heel nauwkeurig te kunnen vaststellen ook inzetten. Dat gebeurt volgende week woensdag voor het eerst bij de wedstrijd tussen Real Madrid en Eintracht Frankfurt om de Europese Supercup.

⚽ Eerste speelronde Eredivisie De eerste negen wedstrijden in de Eredivisie: Vanavond: sc Heerenveen – Sparta, 20.00 uur. Morgen: Fortuna Sittard – Ajax, 16.30 uur; SC Cambuur – Excelsior, 18.45 uur; PSV – FC Emmen, 20.00 uur; RKC Waalwijk – FC Utrecht, 21.00 uur. Zondag: FC Groningen – FC Volendam, 12.15 uur; Vitesse – Feyenoord, 14.30 uur; NEC – FC Twente, 14.30 uur; AZ – Go Ahead Eagles, 16.45 uur.

Wanneer zijn de krakers met Ajax, Feyenoord en PSV?

De fans van de grootste clubs Ajax, Feyenoord en PSV moeten lang wachten op de confrontaties met hun rivalen. Alleen PSV – Feyenoord (18 september) staat voor de winterstop op het programma van de Eredivisie. Feyenoord – PSV en de klassiekers tussen Ajax en Feyenoord en Ajax en PSV zijn allemaal pas in 2023 te zien. Dat zal de KNVB geregeld hebben vanwege het loodzware Europese programma de komende maanden en het WK voetbal dat daarop volgt.



En opeens is er een wereldkampioenschap

Niet in de zomer, maar vanwege de hitte in Qatar in de winter: het WK voetbal. Daardoor wordt de Eredivisie medio oktober abrupt onderbroken. De voetballers hebben zich dan nog korte tijd om zich met bondscoach Louis van Gaal voor te bereiden op het wereldkampioenschap. Oranje speelt in Arabië zelfs de openingswedstrijd, maandag 21 november om 11.00 uur Nederlandse tijd tegen Senegal. Daarna volgen nog de groepsduels tegen Ecuador (vrijdag 25 november om 17.00 uur) en Qatar (dinsdag 29 november, 16.00 uur). Als alles meezit zijn de spelers van het Nederlands Elftal tot en met zondag 18 december in Qatar. Dan wordt om 16.00 uur de WK-finale beleefd.

De Eredivisie gaat vervolgens op 6 januari weer verder met FC Twente – FC Emmen.