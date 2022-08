Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Start seizoen 22/23 met duizelingwekkende nieuwe voetbalshirts

Over smaak valt niet te twisten, wordt vaak gezegd. Maar het moge duidelijk zijn dat dit elftal aan nieuwe voetbalshirts van Europese teams ‘anders’ zijn. De meest opvallende tricots voor het seizoen 22/23 op een rij, soms om dronken van te worden. Nu de Eredivisie morgenavond van start gaat, hebben we het hier ook over de voetbalshirts van Ajax en Feyenoord.

Een nieuw shirt voor een nieuw seizoen is voor fans altijd een moment om te juichen of te huilen. Designers voor Europese clubs hebben in ieder geval hun best gedaan met het ontwerp van de voetbalshirts voor 22/23. Met variërende resultaten.

Opvallende voetbalshirts voor het seizoen 22/23

Terwijl sommige clubs gaan spelen in bizarre creaties, zijn er ook clubs als Arsenal en Liverpool wiens shirts gewoonweg superbasic zijn. Het hoeft echt niet te knallen, maar dit is simpelweg saai.

Toch zijn er aardig wat clubs en designers die wél een stap verder gaan in seizoen 22/23. Of een beetje té ver? We zetten een elftal voor je op een rij.

1. Atletico Madrid (thuis)

Nee, je bent niet dronken, het klassieke thuisshirt van Atletico Madrid heeft golvende strepen gekregen van Nike. Het moge duidelijk zijn wat het voordeel is: de tegenstander krijgt ongetwijfeld pijn in zijn kop als het deze voetbalshirts ziet op het veld.

2. Juventus (thuis)

Ook Adidas vond het tijd om iets ‘speciaals’ te doen, met het shirt van Juventus. Naast het feit dat de klassieke, effen strepen nu uit kleine driehoeken bestaan, is er een andere bijzondere toevoeging. Het sponsorlogo van Jeep heeft een Thor-achtige bliksem erdoorheen. Gedurfd, aangezien fans al niet te spreken waren over het nieuwe JJ-logo van de club.

3. Sint-Truiden (thuis)

Hoewel het Belgische Sint-Truiden niet bepaald een grote club is op Europees niveau, spelen ze in het seizoen 22/23 wel in opvallende voetbalshirts. Kledingmerk Macron heeft het design namelijk voorzien van een soort van wafels (?). Ook het uitshirt heeft dat design, in zwart met goud, en eerlijk gezegd ziet dát shirt er veel fraaier uit.

4. Venezia FC (thuis)

We snappen dat Venezia FC de kleuren van de Italiaanse vlag respecteert én het oranje groen van de club. Het KAPPA-voetbalshirt voor thuiswedstrijden is dan ook prachtig. En toch knaagt er wat: het doet best wel denken aan het three little birds-shirt van Ajax.

5. Chelsea (uit)

We hebben geen idee welke kleuter bij Nike dit shirt heeft mogen ontwerpen, maar het is zeker ‘anders’. Het font voor het cijfer (en waarschijnlijk ook de spelersnaam) is bijzonder. We moeten wel toegeven dat de kleur aquagroen en wit uitstekend samengaan.

6. Feyenoord (derde shirt)

Ajax heeft ooit een prachtig shirt gehad in roze en zwart. Feyenoord doet het nu dunnetjes over. Zou het legioen blij zijn met deze voetbalshirts?

7. Ajax (uit)

Hoe massaal de Bob Marley-voetbalshirts aanbeden werden, zoveel kritiek is er op het uittenue van Ajax voor het seizoen 22/23. We hebben geen idee waarom Adidas heeft gekozen voor een ketting en armbandjes, het zijn in ieder geval Andreaskruizen. Sinds vandaag te koop via de webshop van Ajax.

8. Frankrijk (thuis)

We pakken er een heel land bij, want dit shirt van van Nike is gewoonweg prachtig (vinden velen). Het heeft een print van azuurblauw en donkerblauw, met motieven van golven, bloemen en takken. Het is absoluut een prachtig shirt voor de Fransen voor het aankomende WK.

9. Nederland (dames, uitshirt Euro 2022)

Los van het feit dat de Nederlandse vrouwen op voetbalvlak tegenvielen op het EK (ze deden het trouwens beter dan de mannen), hielp het uitshirt ook niet. Ongetwijfeld heeft iemand bij Nike ‘Mondriaan’ gegoogeld om de opvallende voetbalshirts te ontwerpen.

10. NAC Breda (uit)

NAC had het moeilijk afgelopen seizoen. Van knappe resultaten naar keiharde verliezen, en dat binnen een paar weken tijd. Feit blijft wel dat de club voor het seizoen 22/23 een prachtig uitshirt heeft. En hoe passend ook: met sponsors op het shirt als OK en Vrolijk, moet dat een een boost zijn in het moraal. Dus hup NAC (maar ook andere Nederlandse teams).

11. Liverpool uit

Net als Atletico Madrid lijkt ook Liverpool zijn tegenstanders dronken te willen spelen met duizelingwekkende voetbalshirts. Hier gaat het alleen om het uitshirt voor het seizoen 22/23.

Natuurlijk is zo een lijst behoorlijk subjectief. Dus aan jullie de vraag: wat zijn de meest aparte, lelijkste en mooiste shirts voor het seizoen 22/23?