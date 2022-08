Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

LTO-voorman waarschuwt bij Op1 voor stalbezettingen: ‘Snap niet waarom je dieren zou willen bevrijden’

De spanningen bij de boeren zijn nog niet voorbij. Deze week kwam het wel tot een gesprek tussen de LTO Nederland met Johan Remkes, die vanuit het kabinet moet bemiddelen met de boeren. Daar was, vanuit de boeren, echter weinig vertrouwen in. En nu mengen dierenactivistengroepen zich ook in de situatie. Deze week dreigden zij namelijk met stalbezettingen, ze willen de dieren van boeren vrijlaten. Voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO Kees de Jong schoof aan bij Op1 en uit zijn zorgen.

Drie jaar geleden kwam het ook al tot zo’n stalbezetting, destijds in Boxtel. Tientallen activisten stormden toen naar binnen bij een varkensstal. Ze bleven daar tien uur lang en uiteindelijk kregen 67 personen een boete van 300 euro en een voorwaardelijke straf van 1 week cel. Nu drukt de LTO boeren op het hart om vooral waakzaam te zijn voor dit soort acties.

LTO-voorman bij Op1 over stalbezettingen

Deze week schreef een Facebookgebruiker dat „het extreme boerentuig opgespoord en opgesloten moet worden”. Veehouders zijn volgens deze persoon „rechts-nationalisten en vergelijkbaar met Nazi’s voor de dieren”. Daarnaast roept hij mensen op zich aan te sluiten bij Animals Defence Force.

Maar wat ook uit dit bericht blijkt, is dat er illegale acties gepland staan: „Wij gaan vanaf volgende week veebedrijven bezetten en de dieren uit de megastallen bevrijden.” Kees de Jong van de LTO noemt zulke berichten „olie op het vuur”, omdat ze angst inboezemen bij boeren. „Acties die buiten de wet vallen, en zeker als je op privéterrein een bedrijf binnengaat, dat is wat mij betreft een absolute no-go.”



LTO waarschuwt boeren dat er stalbezettingen zijn aangekondigd. Kees de Jong begrijpt niet waarom de actiegroepen dieren willen bevrijden. “Je doet de dieren hiermee meer kwaad, dan dat je ze goed doet. Ik zou graag met ze in gesprek gaan om het hierover te hebben.” #Op1 pic.twitter.com/VWv9inejUz — Op1 (@op1npo) August 4, 2022

‘Doet de dieren meer kwaad dan goed’

Dat activisten de dieren willen bevrijden, daar snapt hij niks van. „Ze doen de dieren eigenlijk alleen maar meer kwaad als ze ze bevrijden. Ik zou graag met ze in gesprek gaan om dat gesprek aan te gaan”, benadrukt hij bij Op1. Presentatrice Margje Fikse is ergens anders benieuwd naar: „Mogen ze dan ook filmen, vindt u? Want dat is eigenlijk het doel, vaak. Ze willen laten zien hoe dieren in die stallen zitten. Ze zeggen ook vaak: ‘Wij krijgen die kans niet’.” Daar gaat De Jong echter niet in mee: „Er zijn films gemaakt waarmee we aan hebben kunnen tonen dat er dode dieren uit een kadaverton gehaald zijn en in de stal gelegd.”

Volgens hem valt het dus wel mee met de ‘goede bedoelingen’ van de activisten. Hij gaat verder: „Dat is wat ze filmen. Daarbij filmen ze ‘s nachts, met een enorm fel licht op die dieren. Die dieren zitten dan niet in hun normale doen. Iedereen is welkom op de bedrijven, helaas op het moment kan dat even niet, maar iedereen is welkom om te filmen.” Hij benadrukt dat er verschillende manieren zijn waarop mensen kunnen zien hoe dieren in Nederland gehouden worden, bijvoorbeeld via KipLekker.

Voor boeren die bang zijn voor een mogelijke stalbezetting, heeft hij advies: „Zorg dat de hekken, als je die hebt, dat die dicht zijn ‘s nachts, want het gebeurt altijd ‘s nachts. Zorg dat de deuren op slot zijn en waarschuw je buren om op te letten voor iets verdachts. Als je zelf dreigementen krijgt, zorg dat je altijd de politie inlicht.”

De meest recente aflevering van Op1 kun je terugkijken via NPO start.