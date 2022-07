Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oud-voetbaltrainer Piet Buter vertelt zijn kant verhaal Vera Pauw: ‘Geen verkrachting’

Oud-bondscoach Vera Pauw onthulde nog maar kort geleden het verhaal over verkrachting door een voetbalprominent. En daar klinkt nu geluid uit de andere hoek, die van voormalig FC Utrecht-directeur en oud-voetbaltrainer Piet Buter. Die verkrachting ontkent.

Gisteravond bracht de oud-topvoetbalster en oud-bondscoach van de Oranjevrouwen, een schokkend verhaal naar buiten. Daarin vertelde Pauw dat zij tijdens haar voetbalcarrière zou zijn verkracht door een voetbalfunctionaris en zou zijn aangerand door twee andere mannen. Menig Nederlander reageerde geschokt op haar verhaal en uitte hun ongenoegen over de rol van de KNVB.



This has been the toughest thing in my life but, finally, I'm ready to move on and be proud of who I am Vera 💚 pic.twitter.com/27v25nFViP — Vera Pauw (@verapauw) July 1, 2022

Piet Buter man waarover Vera Pauw sprak

Maar nu is daar de 73-jarige Piet Buter, de oudere “liefde” waar Pauw in haar interview met NRC over sprak. Hij vertelt vandaag tegen het AD dat hij in de jaren ’80 een kortstondige affaire met Pauw had. Maar verkrachting? Daar is volgens Buter „absoluut geen sprake” van geweest. Het nieuws komt voor hem en zijn gezin als „donderslag bij een heldere hemel”.

Volgens Pauw was de KNVB destijds op de hoogte van de aantijgingen. Zij maakte namelijk meldingen van seksueel misbruik. Maar de voetbalbond deed daar volgens haar niets tegen. Integendeel ze sprak zelfs van een „gepland vernederingsbeleid”.

Piet Buter ontkent verkrachting

Nu blijkt de persoon, waar Pauw over sprak in haar interview, Buter te zijn. Een bekend voetbaltrainer van meerdere voetbalclubs, clubdirecteur en evenals oud-bondscoach van de Oranjevrouwen. „Als ik iemand pijn heb gedaan, dan spijt me dat enorm. Maar wat ik nu allemaal hoor… Dit kán gewoon niet waar zijn. Zo zit ik niet in elkaar. Dat weet mijn gezin, dat weten mijn vrienden en kennissen. Ik ben echt totaal verbijsterd”, vertelt hij tegen het AD.

Van overspel was destijds wel sprake, vertelt Buter. Hij was op dat moment achttien jaar getrouwd en vader van jonge kinderen. Van die affaire heeft hij spijt en, naar eigen zeggen, verbrak hij deze na een aantal weken. „Ik koos voor mijn gezin, waar ik tot op de dag van vandaag nog heel gelukkig mee ben.”

Clubdirecteur belooft volledige medewerking onderzoek

Pauw vertelde over de vermeende verkrachting en dat er voor haar geen sprake was van gelijkwaardige seks. Daarop reageert Buter dat hij zich niet alles meer herinnert. Maar hij weet één ding honderdduizend procent zeker. „Helemaal niets heeft er plaatsgevonden zónder wederzijds goedvinden.” Volgens hem kunnen oude herinneringen een eigen leven gaan leiden.

Buter kijkt op van het feit dat Pauw hem in de afgelopen 35 jaar niet benaderde. Hij kwam haar nog zo’n tien keer tegen in de wandelgangen. „Ik heb tijdens die momenten niet één keer een vermoeden gekregen dat er iets ernstigs gebeurd zou zijn.” De oud-directeur belooft volledige medewerking te verlenen aan elk onderzoek. „Ook dat van de KNVB, maar van hen heb ik nog niets gehoord.”

Geen tegenaangifte tegen Vera Pauw

Overigens is Buter niet van plan om tegenaangifte te doen en hij heeft geen behoefte aan een mediarel. „De situatie is al erg zat. Voor haar, mezelf en voor de KNVB. Niemand verdient dit. Het is gewoon heel vervelend allemaal. Pauw heeft voor het vrouwenvoetbal echt fantastisch werk geleverd. Ik heb nog altijd veel respect voor haar. Maar wat er nu de afgelopen dagen allemaal gebeurt. De gevolgen zijn echt buitengewoon naar. Ik zal me blijven verweren tot het uiterste”, reageerde hij. Tegenover het AD gaf Pauw geen reactie.

Reactie KNVB

Marjan Olfers is hoogleraar sport en recht aan de VU en was onder meer betrokken bij onderzoek naar de aantijgingen in de turn– en voetbalsport. Zij concludeerde in een vertrouwelijk rapport, dat de KNVB op verzoek van Pauw uitvoerde, dat de bond tekort is geschoten. De verstandhouding tussen Pauw en de bond is al jaren ernstig verstoord.

Inmiddels heeft ook de KNVB gereageerd. „De fouten die in het rapport worden benoemd erkennen we en hadden haar niet mogen overkomen,” meldt de bond in een reactie. „In het persoonlijk contact met Vera hebben wij ervaren dat deze situatie helaas zeer veel impact op haar heeft en dat spijt ons.” De KNVB wil samen met Pauw het rapport verder onder de loep nemen. „Ook met het oog op herstelbemiddeling”.