Veel lof voor wielrenner Vingegaard na ‘enorm sportieve actie’

Het tourpeloton is de bergen uit, maar de aandacht van kijkers gaat uit naar Jonas Vingegaard. Hij toonde volgens hen ultieme sportiviteit, gisteren. De aanstaande negentiende etappe, over 188 kilometer van Castelnau-Magnoac naar Cahors, telt twee klimmetjes van de vierde categorie, maar lijkt ontworpen om de sprinters nog een kans te geven. De mannen in de top van het klassement hopen bij te kunnen komen van de inspanningen in de Pyreneeën en zich te kunnen sparen voor de lange individuele tijdrit van zaterdag.

Even terug naar de Deen Vingegaard van Jumbo-Visma: hij behaalde gisteren een vrijwel zeker beslissende voorsprong op Tadej Pogacar. Maar het scheelde niet veel of het had allemaal heel anders uit kunnen pakken. Door Vingegaards voorsprong is de spanning voor de race tegen de klok namelijk grotendeels weggenomen, maar niet lang voor de Deen het podium beklom, gebeurde er iets onverwachts.

Lof voor Deen Vingegaard in Tour de France

Vingegaard en Pogacar waren namelijk samen op weg naar de finish en waren aan elkaar gewaagd. Maar ineens kwam Pogacar ten val in een bocht. De twee zitten elkaar op de huid wanneer het lijkt alsof Pogacars wiel enigszins blijft haken in het grind. Z’n fiets belandt even in de greppel, maar die trekt hij er snel weer uit. Binnen no-time zit hij weer op de fiets, maar in plaats van dat Vingegaard er snel vandoor gaat, wacht hij op zijn rivaal.

En hij wacht niet eventjes, nee, hij wacht tot Pogacar weer op dezelfde hoogte is. Laatstgenoemde reikt hem de hand en die schudt hij voor ze het allebei weer op een fietsen zetten. Op social media is dit hét moment dat deze tourdag overheerst. Zo gedroeg Vingegaard zich volgens velen als „a true honorable champion“.

Beelden van het moment gaan rond op social media, maar niet alleen beelden van de val. Na afloop toont namelijk ook Pogacar sportiviteit, wanneer hij Vingegaard feliciteert. Een greep uit de reacties:



An incredible act of sportsmanship ❤️️ After @TamauPogi crashes on the final descent of Stage 18, Jonas Vingegaard waits for his rival to catch up and the duo exchange a handshake before the final summit finish of the 2022 Tour de France 🤝

🇫🇷 #TDF2022 pic.twitter.com/11LH1zWBi0 — Velon CC (@VelonCC) July 21, 2022



Like a true honourable champion, Jonas Vingegaard today waited for his crashed rival, then won the stage in yellow. He mastered both challenges to become a truly honourable winner. This man will be back for bigger and better things in the future. Congrats to him!#TDF2022 pic.twitter.com/Fziq1ofqvv — Honour the Race (@Honour_the_Race) July 21, 2022



Another stage win for Jonas Vingegaard, another moment of pure class from @TamauPogi 👏

🇫🇷 #TDF2022 pic.twitter.com/fsrIWncqRG — Velon CC (@VelonCC) July 21, 2022

Tour gaat vandaag verder

De Sloveen Pogacar ontnam twee jaar geleden zijn landgenoot Primoz Roglic, toen de kopman van de Nederlandse ploeg, op de voorlaatste dag het geel. In zo’n scenario gelooft ook hij niet meer nu het verschil 3.26 minuten is.

De start van de rit is iets na 13.00 uur waarna het in noordelijke richting naar Cahors gaat. Het stadje in de Lot-vallei werd drie keer eerder bezocht, één keer was dat als finishplaats. In 1994 won de Fransman Jacky Durant er een Touretappe. Afhankelijk van de gretigheid waarmee nog gekoerst wordt is de aankomst tussen 17.15 en 17.45 uur.