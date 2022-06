Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Transgenders niet welkom in het vrouwenzwemmen: ‘Te groot voordeel’

Een duidelijk statement van de internationale zwembond FINA. Die heeft strikte regels opgesteld voor deelname van transgenders aan vrouwencompetities. Alleen jongens die voor hun twaalfde verjaardag hun transitie naar meisje hebben afgerond, mogen bij de vrouwen meedoen. Er is in de sport al langer discussie of transvrouwen mee mogen doen met competities voor vrouwen.

Zo werd transgenderatlete Laurel Hubbard geselecteerd voor het Nieuw-Zeelandse damesteam gewichtheffen op de Olympische Spelen in Tokio. De 43-jarige Hubbard deed eerst mee aan wedstrijden voor mannen, totdat ze in 2013 van geslacht veranderde. Ze was de eerste transgender die uitkwam op de Spelen. Hoewel haar testosteronwaarden onder de vereiste drempel lagen, waren critici ervan overtuigd dat ze allerlei fysieke voordelen had.

Ook ontstond vorig controverse na de deelname van een transgender aan de vrouwelijke vechtsport. Alana McLaughlin was voorheen een soldaat in het Amerikaanse leger. Na haar transitie naar vrouw deed ze mee aan de MMA-vechtsportcompetitie voor vrouwen. In iets meer dan 3 minuten versloeg zij haar tegenstander.

Transgenders hebben te groot voordeel, zegt zwembond

Het onderwerp werd uitgebreid besproken tijdens het congres van de FINA in Boedapest, waar het WK zwemmen wordt gehouden. Aanleiding lijkt de winst van een Amerikaanse vrouwencompetitie voor studenten van de Amerikaanse transvrouw Lia Thomas.

Ruim 71 procent van de aanwezige zwembonden stemde voor nieuwe regels wat betreft deelname van transgenders, die dus niet meer mee mogen doen aan vrouwencompetities. Bij het opstellen van de nieuwe regels heeft de internationale zwembond FINA hulp gehad van experts op medisch en juridisch vlak.

De FINA heeft ook wetenschappers betrokken bij het opstellen van de nieuwe regels. Volgens hen hebben jongens die pas na hun puberteit een transitie maken, een onevenredig groot voordeel als ze meedoen bij de vrouwen. Daar is niet iedereen het mee eens. Zo brak Esther Roorda nog een lans voor transvrouwen in haar column voor Metro. Transvrouwen zijn ook vrouwen, schreef ze.

Naast mannen- en vrouwencompetitie een derde categorie voor zwemmers?

De FINA laat een werkgroep onderzoeken of het mogelijk is een zogeheten open categorie op te zetten voor transgenders. „We moeten de rechten beschermen van onze atleten, maar ook de eerlijkheid van onze competities, in het bijzonder die bij de vrouwen”, zei FINA-voorzitter Husain Al-Musallam.

„De FINA staat altijd open voor iedere atleet. Het opzetten van een open categorie betekent dat iedereen de kans heeft om op elite-niveau mee te doen. Dit is nog niet eerder gebeurd, de FINA moet hiermee vooroplopen. Ik wil dat alle atleten het gevoel hebben dat ze ideeën kunnen uitwerken tijdens dit proces.”