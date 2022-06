Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mannen lopen boos weg na vraag of andere man knap is: ‘Alsjeblieft zeg’

Roel Maalderink van het VPRO-programma Plakshot vroeg zich af: kunnen mannen over een andere man zeggen dat hij knap is? Hij nam de proef op de som en ging met een microfoon in de hand de straat op. Daar vroeg hij mannen om een onbekende man op een foto te beoordelen op zijn uiterlijk. En van die vraag waren veel mannen niet gediend.

In het programma Plakshot, dat gisteren op televisie was, bespreekt Roel Maalderink door middel van straatinterviews, sketches en parodieën de actualiteit. Dit doet hij vanuit zijn eigen woonkamer, samen met zijn broer. Het programma behaalt geen hoge kijkcijfers, maar het fragment van de straatinterviews van gisteren maakt wél de tongen los. Eerder gebeurde dat al met een satirische sketch over corona.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kunnen mannen over een andere man zeggen dat hij knap is? #Plakshot pic.twitter.com/scukNDDA6c — Roel Maalderink (@RoelMaalderink) June 19, 2022

‘Ja, weet ik veel, ik hou niet van mannen’

Al in het eerste interview gaat het ‘mis’. „Vindt u dit een knappe man?”, vraagt hij aan een voorbijganger. Die lijkt het maar niks te vinden dat Roel Maalderink hem die vraag stelt. „Moet ik dat eerlijk gaan zeggen? Ik kijk niet naar mannen, sorry. Tot kijk”, zegt hij, terwijl hij snel wegloopt.

Ook anderen snappen de vraag niet. „Ik vind het een beetje een gekke, vage vraag”, zegt een geïnterviewde. „Ja, weet ik veel. Ik hou niet van mannen”, lijken ook anderen unaniem in hun antwoorden. „Alsjeblieft zeg”, zegt iemand die de vraag krijgt. Ook hij beent snel weg om te voorkomen dat Maalderink verder vraagt.

Roel Maalderink draait de vraag om

Dan probeert Maalderink het andersom. Aan zowel mannen als vrouwen laat hij een foto zien van een onbekende vrouw. Zouden mensen zich dan wél durven uitspreken? Ja hoor. Dezelfde man, die eerder de vraag over de aantrekkelijkheid van de man nog als ‘vaag’ afdeed, vindt dezelfde vraag over de vrouw niet vreemd.

Vrouwen die de vraag krijgen, zijn uitgesproken over de vrouw op de foto. Allemaal hebben ze de nodige complimentjes over. Het haar, de wenkbrauwen, de lippen, voor alles hebben de vrouwen louter positieve woorden over.

Reacties op video: ‘Giftige mannelijkheid’

Twitter zou Twitter niet zijn, als twitteraars niet hun analyse op de video loslaten. „Weer een prachtig voorbeeld van homofobie en giftige mannelijkheid. Dit laat duidelijk zien dat we in Nederland veel minder tolerant en ver zijn dan we over onszelf denken”, zegt iemand. „Mannen zijn zo bang dat hun heteroseksualiteit in twijfel wordt getrokken dat velen dit echt niet kunnen of doen”, schrijft een ander.

Maar sommigen hebben zo hun twijfels. „Je kunt in dit soort filmpjes makkelijk de fragmenten kiezen die je wil om een stemming te creëren”, zegt iemand.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kunt in dit soort filmpjes makkelijk de fragmenten kiezen die je wil om een stemming te creëren. Ik had gewoon gezegd dat ik dat wel een knappe man vind. Wie van de mannen hier zou zeggen dat het inderdaad een knappe man is? En wie niet? Ik ben benieuwd. — Patrick (@vkcirtap) June 19, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een echte man voelt zich niet zo snel in mijn mannelijkheid aangetast en kan daar gewoon antwoord op geven. — CateIijne (@CatelijnevdV) June 19, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.