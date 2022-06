Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lof voor Froukje en Défano Holwijn in Boerderij van Dorst: ‘Ontwapenend’

Een medicinale bloementuin aanleggen. Die opdracht stond zangeres Froukje en presentator Défano Holwijn te wachten in de nieuwste aflevering van Boerderij van Dorst. De twee jonge gasten praten met veel openheid over hun gevoelens en minder fijne periodes, zo bleek gisteravond. Kijkers vinden het ontwapenend.

Aangezien Raven vaak hoofdpijn op zondagochtend heeft, vindt de presentator het een goed idee om daar wat tegen te nemen uit de natuur. Maar als Défano en Raven samen in het tuincentrum komen, blijkt dat Raven wel heel enthousiast wordt van de bloemetjes en plantjes. „Ik word er een beetje opgewonden van”, biecht de presentator op. „Ik voel ook een beetje alsof mijn bloem opengaat. Ik kon me vroeger als lesbienne niet goed aarden, maar ik zit nu wel goed op de potgrond.”

Boerderij van Dorst

Dat Froukje al vroeg met muziek in aanraking kwam, blijkt wel uit haar jeugd. „Muziek stond echt centraal in ons gezin”, vertelt de zangeres. „Maar op de middelbare school voelde ik me echt onbegrepen. Daarom werd ik metalhead.”

Als tiener voelde Froukje zich vaak onbegrepen. „Ik vond iedereen altijd heel kinderachtig. Echte vriendschap leer ik nu steeds meer kennen. S10, een goede vriendin van mij, zei laatst tegen mij: wanneer ga je me nou echt een keertje toelaten?”, vertelt Froukje terwijl ze de bloemetjes in de aarde stopt. „Sindsdien heb ik wat meer één op één contact gezocht met haar en zijn we echt tot elkaar toegekomen. Ik heb nu meer mensen van wie ik denk: ik zie u graag. ”

Froukje en Défano Holwijn

Net als vroeger speelt Froukje nog steeds weleens muziek met haar ouders. „Ik heb in de AFAS gevraagd of mijn vader wat met me wilde spelen.” Als de twee bij Défano aansluiten voor het kampvuur, blijft de rustgevende sfeer hangen. Dat is in Amsterdam wel anders bij Défano. „Bij mij is het altijd chaos. Eén ding doen vind ik heel lastig.”

Dat de drie het goed met elkaar kunnen vinden, valt kijkers van het programma op. „Zoveel opener en echter en vrij van ego dan vorige week met Douwe Bob en Katja Schuurman. Nieuwe generatie”, klinkt het op Twitter.



#BoerderijVanDorst blijft een geweldig programma. Hoe Raven met speels gemak vaak persoonlijke onderwerpen aansnijdt bij haar gasten is bewonderingswaardig. Ik vermoed dat het komt door de oprechte interesse die er vanaf straalt. — Floris Pijnenburg (@FMPijnenburg) June 19, 2022



#boerderijvandorst Wat is Froukje ontwapenend leuk. — Wiljan 🏳️‍🌈 (@WiljanB) June 19, 2022

Alhoewel de meeste reacties op de aflevering positief zijn, vallen de kijkcijfers tegen. Normaal gesproken scoort het programma hoog in de kijkcijfers range, maar gisteren moest Raven het doen met slechts 564.000 kijkers.

De aflevering van Boerderij van Dorst kun je terugkijken via NPO.