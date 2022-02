Nog een land gooit alle coronamaatregelen overboord

Nóg een land schaft binnenkort vrijwel alle coronamaatregelen in het land af: Zweden. Dat heeft de premier, Magdalena Andersson, vandaag officieel bekendgemaakt. Zweedse media schreven gisteren echter al over de versoepelingen.

Na komende dinsdag vervallen een hoop regels, bijvoorbeeld het mondkapjesadvies in het openbaar vervoer en de maximale groepsgrootte bij evenementen. Ook mogen restaurants na 23.00 uur openblijven en is de coronapas niet meer nodig. „Het is tijd om Zweden weer open te stellen”, aldus de premier. Wel is de pandemie volgens haar niet voorbij. Die gaat slechts een nieuwe fase in.

Ook zei Andersson dat de besmettingscijfers de komende tijd hoog zullen blijven. „Maar voor zover we kunnen beoordelen, liggen de ergste gevolgen van de besmettingen nu achter ons.” De omikronvariant van het coronavirus heeft in Zweden, net als in veel andere landen, geleid tot recordaantallen besmettingen. Het mildere ziekteverloop biedt lichtpunten: de druk op de ziekenhuizen is beheersbaar. Daarnaast zijn veel mensen in Zweden volledig gevaccineerd. Bijna 84 procent van de 12-plussers. In Nederland is 86,3 procent van de 18-plussers volledig gevaccineerd. Mensen onder de 18 zijn daar dus niet bij opgeteld.

Er blijft wel één regel, meer een advies eigenlijk, staan: thuisblijven wanneer je besmet bent. Gezondheidsminister Lena Hallengren liet tijdens de persconferentie met de premier ook weten dat de gezondheidsdienst zal voorstellen het coronavirus niet meer als een bedreiging voor de samenleving aan te merken, maar wel nog steeds nauwlettend in de gaten te houden.

Denemarken en Engeland ook regel-vrij

Zweden is niet het eerste land dat alle coronamaatregelen afschaft. Engeland, Ierland en Denemarken gingen het Scandinavische land voor. In Engeland zijn bijna alle regels afgeschaft, in Ierland moet alleen in het ov en in winkels nog een mondkapje gedragen worden. Ook Denemarken schafte alle strenge maatregelen af, ondanks stijgende besmettingscijfers.

Spanje versoepelde ook, en besloot corona in de toekomst te behandelen als een soort griep. In de laatste paar delen van het land – die overigens allemaal zelf de maatregelen bepalen – waar de coronapas nog nodig was, is die ook afgeschaft.