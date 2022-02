Undercover FVD-docu over prik-aanpak GGD zorgt voor Twitter-rel: van ‘ongelooflijk’ tot ‘desinformatie’

Onder de noemer #GGDgate is een heuse Twitter-rel gaande. Aanleiding daarvan is een undercover reportage van Forum voor Democratie over de vaccinatie-aanpak van de GGD, waarin FVD stelt dat de GGD zich niet aan de regels houdt. Het regent daarna statements online van betrokken partijen. En heel veel twitteraars hebben hier iets over te zeggen. Want aan de GGD-medewerkers kom je niet, vinden ze. En zijn de onthullingen verontrustend? Of toch desinformatie?

Gisteren verscheen een reportage van FVD-lid Gideon van Meijeren en journalist Sietske Bergsma online. De titel luidt: Blijf van onze kinderen af, undercover bij de GGD en de beelden maken nogal wat los. In de reportage gaan de makers, bewapend met verborgen camera, op onderzoek uit naar het prikbeleid van de gezondheidsorganisatie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De laatste puntjes worden nu op de i gezet en dan is de reportage eindelijk af. Vanmiddag om 16.00 uur te zien via al onze kanalen! Spoiler: kinderen worden door de GGD misleid, voorgelogen en onder druk gezet om zich te laten injecteren. Dit is moet z.s.m. stoppen!#GGDgate https://t.co/l70B7fMEhc — Gideon van Meijeren (@GideonvMeijeren) February 3, 2022

FVD-reportage over prik-aanpak

De makers concluderen dat kinderen onder de zestien jaar zonder toestemming van een ouder makkelijk een vaccinatie kunnen halen. Of zoals Van Meijeren in de reportage uitspreekt: „GGD-artsen en ander GGD-personeel lappen vrijwel alle regels en procedurevoorschriften aan de laars.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vervolgstappen zijn nodig n.a.v. ons onderzoek en de onthullingen rond de GGD-praktijk bij priklocaties. In alle opzichten worden er grenzen overschreden. De campagne moet onmiddellijk stoppen. #GGDgate #moederhart #FVD https://t.co/84kCatWFnh — Sietske Bergsma (@SBergsma) February 3, 2022

GGD reageert op reportage

Nadat de beelden online verschenen, kwam koepelorganisatie GGD GHOR Nederland met een statement, waarin zij benadrukken de beschuldigingen van Forum voor Democratie te veroordelen. „In een video die verscheen op social media zetten de makers ervan GGD-medewerkers in een kwaad daglicht”, klinkt in het statement.

De koepelorganisatie benoemt in het statement dat de uitvoerders van het kabinetsbeleid nu doelwit worden. Daarnaast zijn de beelden volgens hen bewerkt met „digitaal knip- en plakwerk en haalden ze ze uit hun originele context. De GGD’en zijn nooit om wederhoor gevraagd door de videomakers.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

GGD GHOR Nederland veroordeelt het beschuldigen van GGD-medewerkers door Forum voor Democratie. De video gemaakt met een verwerpelijke methode maakt beleidsuitvoerders tot doelwit. GGD GHOR Nederland neemt hier krachtig stelling tegen.https://t.co/GqHoxSGyyY — GGD GHOR Nederland (@GGDGHORNL) February 3, 2022

De koepelorganisatie krijgt steunbetuigingen op Twitter. Want „van deskundige GGD-‘ers blijf je af”. En ook Tim Hofman, die zelf bekend staat om zijn onthullende reportages, en Sander Schimmelpenninck mengen zich in de online discussie. Op hun eigen, spottende, manier dan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Blijf af van onze onverschrokken en deskundige GGD-ers, jullie met je verborgen camera's en geknipt gefrutsel. GGD vaccineert van oudsher alle generaties, van hielprik tot covid. Sindsdien gaat de volksgezondheid vooruit. En weet precies wat de zeggenschap is van kinderen. — Ahmed Marcouch (@ahmedmarcouch) February 3, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Wij betreuren de misstanden tijdens de ontgroening, evenals de schurftuitbraak onder onze leden, en zullen er als bestuur van ALSV Quintus alles aan doen om deze in de toekomst te voorkomen.’ pic.twitter.com/be8MaI4kMg — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) February 3, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

'Juf Suzan, mijn zoon wil graag zijn excuses aanbieden voor het poep aan de muur smeren op de wc. We hopen dat hij ondanks zijn gedrag toch over mag naar groep vijf. Zeg maar sorry Willem.' pic.twitter.com/QUBxCQ8xaa — Tim Hofman (@debroervanroos) February 3, 2022

Statement FVD

Als reactie op het statement van de GGD, reageert ook Forum voor Democratie wederom. „De reactie van de GGD op deze documentaire is beschamend.” Zij ontkennen de beschuldigingen over „knip- en plakwerk” en schrijven bereid zijn om de ruwe beelden met het overheidsorgaan te delen. Ook verwijzen zij naar een interne mail van de GGD. Hierin zou de gezondheidsinstelling erkennen dat de uitspraken uit de reportage in strijd zijn met de werkwijze van de GGD.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Desinformatie, een hoax, nep-gate, het komt allemaal voorbij op het social media-platform. Online is men er ieder geval druk mee en het doet stof opwaaien. Ook zijn er twitteraars die naar aanleiding van de reportage van Forum voor Democratie vragen hebben bij het prikbeleid van de GGD.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgens de coronafanatici moeten we ons aan de wet houden. Burgerlijke ongehoorzaamheid is uit den boze, maar als bij het vaccineren van kinderen wettelijke procedures niet in acht worden genomen mag dat allemaal? Hypocriet. #GGDgate — Marijn Rinck (@MarijnRinck) February 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zit op de achtergrond dat filmpje van #GGDgate te kijken en heb ook al wat reacties gelezen. Je kan voor of tegen vaccinatie zijn. Je kan een pest pleuris hekel aan Forum hebben maar feit is dat wat daar gebeurd en wat ik heb gezien natuurlijk van geen kant deugt. — Richard (@helpdeskert) February 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Man, dat filmpje van #GGDGate… Ongelooflijk. Ik heb het gezien en het is gewoon te bizar. Al die misstanden, ik word er gewoon misselijk van. Ik kan het begrijpen dat veel mensen die mij volgen het niet kijken… Voor jullie hier een draadje met alle misstanden: — David Michels (@DaveRMichels) February 3, 2022

