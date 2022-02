Goud (4)! ‘Irene Schouten doet aan hogeschool-schaatsen’

Olympisch record. Nederlands record. Wát een wereldtijd. Irene Schouten ‘pakte’ vanmiddag -na de 3000 meter – haar tweede gouden medaille tijdens de Olympische Spelen in Beijing. De manier waarop was vooral groots, heel groots.

Dat Irene Schouten goud won bij de 5000 meter dames, is geen grote verrassing. Knap is het wel, nu de Noord-Hollandse Isabelle Weidemann uit Canada (6.48.18, zilver) en Martina Sábliková uit Tsjechië (6.50.09, brons) helemaal aan flarden reed. De tijd van ‘tulpendochter’ Schouten, 6.43.51, is op het niet zo wonderlijke ijs van Beijing wel een wonder. „Irene Schouten doet aan hogeschool-schaatsen”, vond een tv-verslaggever van de NOS.

Twee records Irene Schouten

Nooit eerder reed een vrouw de 5000 meter tijdens de Olympische Spelen sneller. Nooit eerder zette een Nederlandse schaatster deze toptijd op de borden. Zeven jaar geleden reed Carien Kleibeuker 6.45.04 op de hoogtebaan van Salt Lake City in de Verenigde Staten. Dat Nederlandse record stond dus jaren, maar verdwijnt vandaag in de geschiedenisboeken. De tweede Nederlandse deelneemster, Sanne in ‘t Hof, werd in het veld van twaalf vrouwen zevende.



En zo was de zeer matig gevulde Chinese National Speed Skating Oval voor Irene Schouten en voor niemand anders. De tijd van Isabelle Weidemann een rit eerder was goed, erg goed. De Canadese lijkt bevrijd nu zij tot een maand voor de Olympische Speler ter ontspanning in een Canadees coronaziekenhuis had gewerkt. Irene Schouten wist echter wat zij met de tijd van Weidemann moest doen. En ging nog veel harder dan voor mogelijk werd gehouden.

Jacht op goud gaat door

Op de tribune keek de koningin van de Olympische Spelen in Calgary 1988 genietend toe. Yvonne van Gennip won toen drie gouden medailles. Van Gennip weet ook dat de jacht op goud door Irene Schouten nog volop doorgaat. Met de ook al gouden Ireen Wüst en bronzen Antoinette de Jong is Schouten favoriet tijdens de ploegenachtervolging bij de dames. En dan is er ook nog haar deelname aan de massastart. Dat is iets meer een loterij, maar toch vaak een prooi voor deze oersterke schaatster van TeamNL. Door het goud van Irene Schouten staat Nederland nu achter Noorwegen, Duitsland, Amerika en Oostenrijk vijfde in het medaille-klassement.



Glunderend verscheen Irene Schouten, ook al wereldkampioene op de 5000 meter, na haar tweede olympische titel in Beijing voor de NOS-camera. „Er zit nog meer in”, zei de 29-jarige kopvrouw van Team Zaanlander stralend.

Irene Schouten dacht: ‘Ik moet echt, echt aan de bak’

„Ik voelde me voor de wedstrijd al heel goed”, vervolgde Schouten. „Maar toen zag ik eerst de tijd van Sábliková en daarna van Weidemann. Toen dacht ik wel, ik moet nu echt, echt aan de bak. Tijdens de rit hoorde ik mijn coach Jillert Anema al wel zeggen dat het goed ging en dat ik op het schema zat. Ik kon in de laatste vijf ronden ook nog versnellen en dan komt er zo’n mooie tijd uit. En dan heb je weer goud.”

Schouten keek verbaasd op toen ze tijdens het interview te horen kreeg dat ze met haar tijd van 6.43,51 naast een olympisch record en een persoonlijke toptijd ook een Nederlands record had gereden. „Oh ja, daar heb ik helemaal niet aan gedacht”, lachte ze. „Sorry, ik dacht alleen aan het pr en het olympisch record. Het Nederlands record was ik even vergeten, maar olympisch goud is natuurlijk veel belangrijker.”

