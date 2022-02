Nieuw op Netflix in week 6: Brooklyn Nine-Nine en Love is Blind (seizoen 2)

Ook in week 6 van 2022 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het zevende (!) seizoen van Brooklyn Nine-Nine en het tweede seizoen van Love Is Blind.

Daarnaast kun je kijken naar de films Anne+ en Tall Girl. Anne+ de film gaat over een meisje in Amsterdam dat haar weg moet vinden binnen haar relatie, carrière en behoeften. Tall Girl gaat over een meisje dat, in Amerika, erg lang is. Ze wordt gepest vanwege haar lengte, maar dan valt haar oog op een nieuwe, ook erg lange student. Uiteraard ook met de classic make-over.

Nieuw op Netflix in week 6

1. Brooklyn Nine-Nine (seizoen 7)

Serie

Genre: comedy

Als je Brooklyn Nine-Nine nog niet kent, is dit hét moment om alle seizoenen te bingen. Seizoen zeven staat namelijk sinds deze week op Netflix en dat betekent een hele hoop lach-uren. Deze serie gaat namelijk over een politieteam in Brooklyn (duh), maar er gaat vaak meer mis dan goed. Met onder meer Andy Samberg, Terry Crews en Stephanie Beatriz tovert Brooklyn Nine-Nine sowieso een lach op je gezicht.

2. Disenchantment (seizoen 4)

Serie

Genre: animatie/comedy

Het vierde seizoen van Disenchantment gaat over prinses Bean, die je hierboven ziet. Zij wordt binnenkort koningin, maar volwassen is ze nog niet helemaal. De burgers lijken haar ook niet erg leuk te vinden. Meerdere groepen binnen het koninkrijk willen het kasteel namelijk innemen. Uit de koker van Matt Groenig, van The Simpsons, dus eigenlijk sowieso goed.

3. Love is Blind (seizoen 2)

Serie

Genre: reality/romantiek

Als je het eerste seizoen van Love is Blind nog niet gezien hebt, ga dan héél gauw richting Netflix. Het tweede seizoen van die serie staat er namelijk alweer op. Een geniaal concept waarbij een groep vrouwen en een groep mannen met elkaar gaan daten, maar wel blind. Letterlijk. Ze praten met elkaar in zogeheten ‘pods’. Ze kunnen elkaar dus alleen horen en op basis daarvan moeten ze een connectie maken. Hebben ze hun liefde gevonden? Hup, meteen trouwen (mits beide mensen aan het altaar ‘ja’ zeggen). Kan niks fout gaan, toch?

4. Anne+ de film

Film

Genre: LGBTI/drama

Anne+ ken je misschien al als de serie, maar er is nu ook een film van! Anne is een queer millennial die in Amsterdam haar weg probeert te vinden. Ze schrijft een boek en haar vriendin is net naar Canada verhuisd. De afspraak was: een open relatie. Maar voelt ze zich daar wel goed bij? Ze komt in deze film interessante karakters tegen en ontdekt ook meer over zichzelf. Metro spraak Anne onlangs, oftewel Hanna van Vliet.

5. Tall Girl

Film

Genre:

Wanneer je als meisje erg lang bent, kun je (vooral op de middelbare school) daar nogal mee gepest worden. In de film Tall Girl is dat ook het geval. Jodie is namelijk six foot one, oftewel zo’n 1,85. Nu is dat voor Nederlanders niet eens zo heel lang, maar in Amerika is het een ander verhaal. En dat laten haar schoolgenoten haar weten ook. Totdat er een nieuwe student (mannelijk) binnen komt lopen, die langer is dan zij. Daar heeft ze wel een oogje op, maar ze is niet de enige. Tall Girl bevat overigens ook de classic Amerikaanse make-over-scène.

