Incident met verslaggever tijdens opening Winterspelen veroorzaakt door ‘overijverige’ bewaker

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zegt dat het incident met NOS-verslaggever Sjoerd den Daas gisteren werd veroorzaakt door een ‘overijverige’ beveiliger. Het IOC heeft inmiddels contact gehad met de NOS over het incident tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen.

De correspondent werd gisteren door een beveiliger uit beeld getrokken terwijl hij live in de uitzending aan het vertellen was over de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Beijing. Dat gebeurde tijdens het NOS Journaal van 12.00 uur. Den Daas was genoodzaakt om tijdens de uitzending de verbinding met de studio te verbreken. „We worden hier weggetrokken”, zei hij live in beeld. Ook zei hij dat het vlak voor de uitzending al gebeurde in een ander gebied.

Overijverige beveiliger trok correspondent weg

Volgens een woordvoerder van het IOC ging het om een ‘overijverige’ beveiliger. Hij hoopt dat het om een eenmalig incident gaat. „Ik heb het gezien”, zei Mark Adams tijdens de dagelijkse persbriefing in Beijing. „We hebben contact met de NOS. Het was een ongelukkig incident, met een overijverig persoon. De verslaggever kon al snel, met hulp van officials, zijn werk weer doen voor de camera. Zulke dingen gebeuren soms. Hopelijk was dit eenmalig.”

Meerdere journalisten vragen zich af of ze tijdens de Winterspelen in China wel zonder beperkingen hun werk kunnen uitvoeren. „We verzekeren dat jullie binnen de ‘gesloten bubbel’ jullie werk kunnen doen”, zei Adams daarover tegen de journalisten. „En als dat niet het geval is, dan willen we dat graag horen. We hebben met de NOS gesproken en gaan nu weer door.”

Een zegsman van de Nederlandse omroep geeft aan dat hij benieuwd is met wie het IOC contact heeft gehad. „Noch de NOS-directie, noch de hoofdredacties Nieuws en Sport, noch de leiding van onze olympische ploeg in Peking, noch onze correspondent zelf heeft iemand van het IOC over het incident gesproken.”

De woordvoerster van het Chinese organisatiecomité voegde daaraan toe: „Veel buitenlandse journalisten deden van buiten het stadion verslag van de opening. We verwelkomen alle internationale media die naar Beijing zijn gekomen en we doen er alles aan om hun rechten te beschermen.”

Ruim miljoen kijkers voor openingsceremonie Olympische Winterspelen

In totaal keken er gistermiddag ongeveer een miljoen Nederlanders naar de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Beijing. In totaal keken meer dan 2,1 miljoen mensen ministens een minuut naar het spektakel, zo meldt Stichting KijkOnderzoek. De Nederlandse vlag werd het stadion binnengebracht door kunstrijdster Lindsay van Zundert en schaatser Kjeld Nuis.