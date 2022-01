Dit kun je verwachten van de Harry Potter-reünie

Een reünie in Hogwarts. Dat klinkt voor fans van de Harry Potter-films als muziek in de oren. In de nieuwe uitzending van HBO keren Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Wemel) en Emma Watson (Hermelien Griffel) terug naar de magische filmlocaties, waar hun avontuur twintig jaar geleden begon.

Op nieuwjaarsdag konden liefhebbers uit de Verenigde Staten de Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts als eerste bekijken via HBO Max. In Nederland is de streamingsdienst nog niet uitgebracht, maar dat staat wel later in het jaar gepland.

Dit kun je verwachten van de Harry Potter Reunion:

In de uitzending zien we hoe duizenden kinderen vol enthousiasme naar de castingdagen komen. Iedereen heeft de boeken van JK Rowling gelezen en hoopt een rol te kunnen vertolken in de films. Emma Watson en Rupert Grint krijgen al snel groen licht. „Ik heb in het echt ook een roodharig zusje en ik lijk qua karakter veel op Ron”, onthult Grint. „En Emma is net zo slim als Hermelien. En Daniel is Harry, daar is geen twijfel over mogelijk.”

Harry Potter behind the scenes

In de reünie blikken de makers en cast terug op de films. Zo komt de Wemel-familie bijeen en vertelt Robby Jones over zijn rol als Dobby, de elf. In de behind the scenes-beelden zien we hoe de cast, destijds tussen de 11 en 14, spelletjes speelt tussen de scenes door. Ook horen we van Voldemort himself dat hij 3 uur in de make-up zat en onthult de actrice achter Loena Leeflang waarom ze zo dromerig over komt in de film. „Ik was een groot fan van Daniel en vergat te reageren in de scenes.”

Vanaf het moment dat de drie hoofdpersonages elkaar leren kennen, ontstaat er een klik. Zelf omschrijven ze het als een broer-zus relatie. Dat de twee tegenspelers elkaar aan het einde van Deathly Hallows moeten zoenen (Ron en Hermelien), zullen ze nooit meer vergeten. „Dat was zo raar”, vertelt Watson. „We moesten steeds lachen. Ik wist dat Rupert geen initiatief zou nemen om mij te zoenen, dus uiteindelijk ben ik er vol in gegaan.”

Wel onthult Watson dat ze een zwak had voor Tom Felton, de acteur die Draco Malfidus vertolkt in de films. „Maar hij is drie jaar ouder dan ik, dus hij zag mij als een zusje. Ik maakte geen kans, helaas.”

Geen liefdesklik, wel goede vrienden

Dat zij en de roodharige acteur geen liefdesklik met elkaar hebben, moge duidelijk zijn. „We hebben elkaar zien opgroeien”, aldus Grint. „Daardoor is er een sterke band ontstaan, die nooit zal veranderen. We hoeven elkaar niet constant te zien en toch zit het goed. We zijn familie en zullen altijd een onderdeel blijven spelen in het leven van elkaar.”