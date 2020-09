Novak Djokovic diep door het stof: ‘Het spijt me buitengewoon’

Tennisser Novak Djokovic heeft gereageerd op wat er gisteravond is gebeurd. „Deze hele situatie heeft me erg verdrietig en leeg gemaakt.”

De 33-jarige Djokovic sloeg gisteravond een bal in het gezicht van een lijnrechter. Niet bewust, maar omdat hij behoorlijk gefrustreerd was. De Serviër dacht dat hij op de US Open in New York wel zijn achttiende grandslamtitel wel binnen zou halen, omdat zijn grote rivalen Roger Federer en Rafael Nadal niet aanwezig waren. Bovendien was hij dit jaar nog ongeslagen. Maar het gebeurde niet: de grote favoriet schakelde zichzelf in de vierde ronde uit.

Djokovic was kwaad

Hij was kwaad en sloeg de bal in de richting van de ballenjongen. Maar dat ging mis: de bal kwam hard tegen een vrouwelijke lijnrechter aan, die naar haar keel greep en met een gil onderuit ging. En omdat regels (wanneer een speler door onbeheerst gedrag een official blesseert, volgt diskwalificatie), regels zijn, werd Djokovic uit het toernooi gezet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🎾 | WAT GEBEURT ER HIER? Novak Djokovic raakt een lijnrechter en wordt gediskwalificeerd! Einde #USOpen voor Djokovic. pic.twitter.com/ZkNMmDH61y — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 6, 2020

Tijdens de gespannen pauze in het lege Arthur Ashe-stadion probeerde Djokovic het nog goed te praten en de ernst van het incident enigszins weg te nemen. Maar de hoofdarbiter gaf aan: „Ik heb geen keuze” (waarop Djokovic nog zei: „Je hebt altijd een keuze”) en paste de reglementen toe. „Dit was de juiste beslissing”, liet oud-tennisser Tim Henman al snel weten. De Engelsman werd in 1995 voor een soortgelijk incident op Wimbledon gediskwalificeerd. „Djokovic sloeg de bal niet bewust richting de lijnrechter, maar sloeg de bal wel weg en dan moet je verantwoording afleggen voor je daden.”

Excuses op Instagram

Djokovic heeft vannacht op Instagram zijn excuses aangeboden. „Deze hele situatie heeft me erg verdrietig en leeg gemaakt”, zei hij. „Ik heb gecheckt hoe het met de lijnrechter is en de toernooileiding vertelde me dat ze zij zich goed voelt, dank God. Het spijt me buitengewoon dat ik haar zoveel stress heb bezorgd. Onbedoeld, maar zo fout.”

Djokovic zei verder dat hij probeert te leren van het incident. „Wat betreft de diskwalificatie: ik moet naar mezelf kijken, aan mijn teleurstelling werken en dit alles omzetten in een les voor mijn groei en evolutie als speler en mens. Ik bied aan het toernooi en iedereen die ermee te maken heeft mijn excuses aan voor mijn gedrag. Ik ben erg dankbaar voor de steun van mijn team en familie en mijn fans die er altijd voor me zijn. Bedankt en het spijt me heel erg.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Twee ton

De organisatie heeft laten weten dat hij zowel zijn punten voor de wereldranglijst als zijn verdiende geld, ruim twee ton, dit jaar op de US Open kwijt is. „In overeenstemming met de Grand Slam-reglementen en als gevolg van het opzettelijk gevaarlijk hard wegslaan van een bal met negatieve gevolgen, is Novak Djokovic gediskwalificeerd.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

USTA statement on default of Novak Djokovic: pic.twitter.com/dqlt0mokg9 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

Lees ook: Gasly wint op Monza voor het eerst Formule 1-race, Verstappen valt uit