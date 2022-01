Vaccinatie-rel Novak Djokovic vervolgt: vaccinatiebewijs nodig bij Roland Garros

De vaccinatie-rel rond tennisser Novak Djokovic zet zich voort buiten de grenzen van Australië. Voor zijn deelname aan grandslamtoernooi Roland Garros in mei in Parijs lijkt wederom zijn ongevaccineerde status een probleem te worden. In Frankrijk komt er een nieuwe wet waardoor ook voor topsportlocaties een vaccinatiebewijs gaat gelden.

De Franse regering gaat buitenlandse atleten om een vaccinatiebewijs vragen als zij professionele wedstrijden willen spelen. Djokovic, de beste tennisser ter wereld op dit moment, was de afgelopen tijd veel in het nieuws door zijn vaccinatie-rel in Australië. De Servische tennisser is niet gevaccineerd en wilde met een vrijstelling toch de Australian Open spelen. Maar die strijd won Djokovic niet. Hij moest het land verlaten en speelt uiteindelijk niet mee. Ook nadat de rechter Djokovic in eerste instantie gelijk gaf.

Ook vaccinatiebewijs voor Roland Garros in Frankrijk

Maar het lijkt erop dat het niet alleen bij Australië blijft. De vaccinatiestatus van de Serviër achtervolgt hem ook in Europa. Zondag werd in Frankrijk namelijk een nieuwe wet aangenomen. Door die wet moet men straks op veel plekken in Frankrijk een vaccinatiebewijs laten zien. Eerder gold ook nog een negatieve test voor de Franse gezondheidspas, maar deze komt nu te vervallen.

Deze regel geldt ook voor topsporters en toeschouwers op topsportlocaties. Volgens het Franse ministerie valt daar ook het Roland Garros in mei onder. „De situatie kan tussen nu en dan veranderen en we hopen dat we er dan beter voorstaan. We gaan het zien, maar het mag duidelijk zijn dat er geen uitzonderingen worden gemaakt.”

Novak Djokovic verlaat Australië

Djokovic behoort tot de allerbeste tennisspelers ter wereld en hoopte in Melbourne zijn 21ste grandslamezege te behalen. En daarmee had hij dan ook een wereldrecord te pakken gehad. Maar die hoop was tevergeefs, want minister Alex Hawke van Immigratie trok persoonlijk zijn visum in. Australië laat namelijk geen mensen het land in zonder vaccinatiebewijs. De minister liet weten dat hij de tennisser weigerde uit „publiek belang”. Gisteren verliet Djokovic Australië.