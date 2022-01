Novak Djokovic moet toch Australië verlaten, overtrad meerdere regels

Tennisser Novak Djokovic moet toch Australië verlaten. Zijn visum is door Alex Hawke, de Australische minister van Immigratie, ingetrokken. En dat betekent dat de negenvoudig winnaar van de Australian Open de vaccinatierel niet won.

De Servische Djokovic is de beste tennisser van de wereld en raakte de afgelopen tijd behoorlijk in opspraak. De ongevaccineerde tennisser kreeg eerder gelijk van een rechter en mocht toch meedoen aan het Australische tennistoernooi. Maar dat blijkt vandaag toch anders. Alex Hawke trekt persoonlijk het visum van de tennisser in. En dat betekent dat hij ook de komende drie jaar Australië niet in mag.



Djokovic mag niet in Australië blijven, hij moet alsnog weg. — Kirsten Verdel (@locuta) January 14, 2022



NIEUWS! Australie heeft het visum van Djokovic opnieuw ingetrokken en wil hem uit het land zetten. alleen juridische stappen kunnen hem nog redden als hij aan de Grand Slam mee wil doen. #djokovic pic.twitter.com/pKmVne6YrP — Kees Dorresteijn (@KeesvandeRadio) January 14, 2022

In het officiële statement van de minister van Immigratie staat dat deze beslissing in „publiek belang” is. Hawke doet een beroep op zijn functie en heeft daarmee de mogelijkheid om alsnog deze beslissing te nemen. Volgens de minister hield Djokovic zich niet aan alle voorwaarden betreft het reisbeleid van Australië en gaf hij zelfs misleidende informatie op.



Djokovic mag waarschijnlijk (tenzij 'certain circumstances') drie jaar lang Australië niet in. pic.twitter.com/dQ3iiHsgRP — Hans Jaap Melissen (@HansJMelissen) January 14, 2022

Alex Hawke negeert uitspraak van de rechter

Djokovic reisde eerder met een medische vrijstelling naar Australië. Hij is namelijk niet gevaccineerd en dat terwijl men zonder coronavaccin Australië niet inkomt. Na aankomst op het vliegveld werd Djokovic direct naar een coronahotel in Melbourne gebracht. Zijn visum zou niet in orde zijn. Maar de tennisser liet het er niet bij zitten en vocht dit besluit aan bij de rechter. Met succes, want die rechter gaf de Serviër gelijk. Volgens de rechter moest de tennisser direct worden ‘vrijgelaten’ uit het coronahotel.

Maar daar heeft Hawke klaarblijkelijk geen boodschap aan. Hij kan vanuit zijn functie het visum van Djokovic toch intrekken. Want volgens de minister blijkt uit onderzoek dat de tennisser niet al te braaf is geweest.



Als je de hele situatie volgt en ziet van Djokovic in Australië. En je vind dit allemaal terecht en normaal gedrag wat hier gebeurt in de wereld, dan verdien je het om genegeerd te worden. — Tim Douwsma (@timdouwsma) January 7, 2022

Djokovic overtrad coronaregels

Djokovic gaf in december een interview aan het Franse blad L’Équipe, terwijl hij recent positief getest was op het coronavirus. Twee dagen voor het interview kreeg de tennisser een positieve uitslag en de journalist was hiervan niet op de hoogte. Djokovic noemde het zelf een „beoordelingsfout”.

Ook ontdekte het ministerie dat Djokovic niet altijd even eerlijk was. Zo vulde hij de Australische inreisformulieren niet naar waarheid in. De tennisser verkondigde dat hij voor zijn vertrek naar Melbourne veertien dagen niet had gereisd. Dat bleek niet waar. Hij was namelijk gesignaleerd in Spanje. Djokovic liet weten dat dit een vergissing was van zijn agent en bood hier zijn excuses voor aan. Maar op het geven van valse of misleidende informatie staat echter een straf in Australië. Ook in Spanje wordt inmiddels gekeken naar mogelijke overtredingen van de Serviër van het Spaanse coronaprotocol.



Iedereen op Twitter woest over Australië. Maar hoe zou je erover denken als je wel strenge regels oplegt aan de gewone burgers, maar niet aan de hot shots? #Djokovic — Joost Niemoller (@JoostNiemoller) January 14, 2022

Beste tennisser ter wereld

Begin deze week kreeg Djokovic nog vrij spel van de rechter. Hawke had relatief veel tijd nodig na het vonnis om toch zijn besluit te nemen. Australische media schrijven dat de juridische argumenten hierin een rol speelden.

Gisteren werd Djokovic dus nog meegenomen in de loting voor de Australian Open, waaruit bleek dat hij zou gaan tennissen tegen landgenoot Miomir Kecmanovic. Tevergeefs, want hij moet toch het land uit.

De Serviër zou dit keer kans maken op zijn 21ste grandslamzege. En die overwinning zou hem recordhouder maken. Nu deelt de tennisser het record met Roger Federer en Rafael Nadal.

Streng coronabeleid Australië

Australië is behoorlijk streng met het coronabeleid. Inmiddels is voor zo’n beetje alles een vaccinatiebewijs nodig. In staat West-Australië gelden nu de strengste regels van het land. Daar moet men onder meer voor ziekenhuizen, uitgaansgelegenheden, sportscholen en slijterijen een vaccinatiebewijs hebben vanaf 31 januari. In Australië verschillen de coronaregels per staat.



