Advocaten Djokovic beweren dat tennisser in december nog corona had

De advocaten van Novak Djokovic beweren dat de tennisser een medische vrijstelling heeft gekregen omdat hij in december vorig jaar nog corona heeft gehad. Eerder ontstond veel ophef omdat de Serviër zonder vaccinatiebewijs Australië in mocht terwijl andere tennissers wel een vaccinatiebewijs moesten laten zien.

„De datum van de eerste positieve PCR-test werd geregistreerd op 16 december 2021″, stelden de advocaten in een aanvraag bij de federale rechtbank. Ze willen voorkomen dat het Australische inreisvisum van de nummer 1 van de wereld geannuleerd wordt. Dan zou hij namelijk niet mee mogen doen aan de Australian Open die op 17 januari begint. Maandag dient de rechtszaak van Djokovic.

Djokovic wil medische vrijstelling

De Servische tennisser kwam eerder deze week aan in het Australische Melbourne. Hij was ervan overtuigd een medische vrijstelling te hebben zodat hij zonder vaccinatiebewijs het land in mocht. Volgens de Australische autoriteiten heeft Djokovic echter niet genoeg bewijs laten zien om ook daadwerkelijk recht te hebben op een dergelijke vrijstelling.



Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet. I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022

De nummer 1 van de wereld wilde niet zeggen of hij gevaccineerd is tegen het coronavirus of niet. Volgens hem is dat privé en gaan mensen tegenwoordig te ver om anderen te beoordelen. „Mensen gaan tegenwoordig te ver om dit soort vragen te stellen en iemand te beoordelen. Wat ik ook zeg: ja of nee of misschien: mensen zullen er hun voordeel mee doen”, stelde Djokovic vorig jaar.

Momenteel zit de tennisser nog vast in een hotel in Melbourne. De 34-jarige had gevraagd of hij het hotel mocht verlaten om te kunnen trainen, maar dat verzoek is afgewezen. In juni 2020 testte Djokovic ook al positief op het coronavirus en volgens zijn advocaten had hij het virus afgelopen december weer onder de leden. Hierdoor hoopt hij toch een medische vrijstelling te krijgen.

‘Hotel is net een gevangenis’

De Tsjechische tennisster Renata Voracova zit momenteel in hetzelfde hotel als Djokovic. Zij speelde eerder al een toernooi Down Under, maar haar visum werd later ongeldig verklaard. De Tsjechische laat weten dat het net een gevangenis is in het hotel. „Het was als in een actiefilm, helemaal niet prettig. Ik snap niet waarom ze na een week naar me toe komen om te zeggen: de regels die eerder golden, gelden nu niet meer.”