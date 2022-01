Soms wel ‘300 procent’ meer omzet voor winkeliers in Antwerpen door Nederlandse ‘invasie’

Winkeliers in Antwerpen hebben de afgelopen tijd een goede omzet gedraaid. Het Laatste Nieuws (HLN) laat weten dat de ‘invasie’ van dagjesmensen uit Nederland flink wat geld heeft opgeleverd. Veel winkeliers laten weten dat hun omzet twintig tot dertig procent hoger is uitgevallen dan ze verwacht hadden.

De afgelopen tijd was het erg druk op treinstations in Nederland. Veel Nederlanders besloten de lockdown in eigen land te ontsnappen door een dagje weg te gaan naar onze zuiderburen in bijvoorbeeld Antwerpen. Daar liepen de straten vol en voor de winkeliers was dat goed nieuws, want de Nederlanders gingen massaal winkelen en uiteten.

Ook omzet horecazaken Antwerpen steeg

„De invasie van twee weken heeft alles goedgemaakt wat er vorig jaar met corona is kapotgegaan”, stelt de bedrijfsleider van de winkel 4Geeks tegenover HLN. „Tijdens de eindejaarsperiode draaien we normaal 3000 euro omzet per dag, dit jaar hebben we dagelijks 10.000 tot 12.000 euro omzet afgeklopt. Bedankt daarvoor Holland.”

Naast de gewone winkels, zagen ook de horecazaken in Antwerpen hun omzet flink stijgen als gevolg van de Nederlandse ‘invasie’. „Ik durf het bijna niet uit te spreken, maar we draaien 300 procent meer omzet dan in een normale maand”, zegt de bedrijfsleider van café Het Groene Hart aan de hippe Groenplaats. Ook zij bedienden veel meer klanten dan normaal. „Het is waanzinnig en fantastisch tegelijk.”

Toch wisten niet alle bedrijven te profiteren van de Nederlanders. De voorzitter van de Antwerp Hotel Association laat namelijk weten dat Nederlanders vooral dagjestoeristen zijn. Dat betekent dat ze in principe niet blijven overnachten, waardoor de hotelsector in Antwerpen er niet van kan profiteren.

Kritiek op gedrag Nederlanders

Hoewel de komst van de Nederlanders voor veel ondernemers in Antwerpen goed nieuws was, is er wel een puntje van kritiek. Het gedrag van de Nederlanders viel namelijk op en niet in positieve zin. „Ze weigeren soms hun mondmasker te dragen omdat ze niet goed kunnen ‘ademen'”, zegt de bedrijfsleider van 4Geeks. „Dan denk ik: ‘Dude, vertrek maar terug.’”