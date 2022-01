Uitvaart Esmee (14) begonnen, veel mensen langs de route om afscheid te nemen

De uitvaart van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk is zaterdagmiddag rond 12.00 uur begonnen. De rouwstoet vertrok toen vanaf de boerderij Elza Hoeve in Leiden, waar het verzorgpaard van Esmee staat. Het meisje werd op oudejaarsdag dood aangetroffen in Leiden. Een 32-jarige man is aangehouden. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie een bekende van Esmee zijn. De man wordt verdacht van moord dan wel doodslag en ontucht.

De uitvaart begon zaterdagochtend met een ceremonie op de boerderij waar Esmee van kleins af aan kwam omdat ze daar een verzorgpaard had. Na de korte ceremonie werd Esmee in een witte koets met witte paarden ervoor naar de begraafplaats Rhijnhof gebracht.

Politie te paard rijdt mee voor Esmee

Meer dan honderd mensen liepen mee achter de koets. Volgens Wilbert van der Post, de woordvoerder van de familie, was het een grote droom van Esmee om bij de bereden politie te werken. Vooraan de stoet reden twee politieagenten te paard speciaal voor Esmee. Verder bestond de stoet uit paarden, ruiters en auto’s. Daarnaast was er een pick-uptruck met daarop een foto van Esmee. Mensen konden daar bloemen in leggen.

De route die de rouwstoet aflegde ging van de Vlietweg naar het Lammeschansplein, de Voorschoterweg, de Churchilllaan, de Dr. Lelylaan, de Haagse Schouweg en eindigde bij begraafplaats Rhijnhof. Omdat er veel paarden in de stoet meelopen, heeft de familie opgeroepen om geen vuurwerk of fakkels langs de route af te steken. Dat kan de paarden namelijk laten schrikken. De uitvaart van Esmee is vanaf 13.45 uur te zien via de lokale nieuwszender unity.nu en er is ook een online condoleanceregister opgezet.

Door misdrijf om het leven gekomen

Op 30 december rond middernacht werd Esmee als vermist opgegeven. De ochtend daarna vonden een groepje sporters het lichaam van het meisje in een speelpark aan de Melchior Treublaan in Leiden. De politie liet weten dat de 14-jarige door een misdrijf om het leven is gekomen.

Afgelopen dinsdagavond werd in Opsporing Verzocht nog een oproep gedaan om informatie over de fiets van het meisje. Deze was namelijk verdwenen. Er kwamen ruim honderd tips binnen en woensdagavond vond de politie de fiets van Esmee. Op de plek waar het lichaam van de 14-jarige werd gevonden, komen al dagen veel mensen bij elkaar om bloemen te leggen en kaarsjes te branden.