GGD’s rekenen op nog twee extra vaccinatierondes dit jaar

De GGD’s rekenen op nog twee extra vaccinatierondes dit jaar. Dat laat André Rouvoet, voorzitter, weten tegenover De Telegraaf. Daarnaast zal er meer ingezet worden op plekken met „vrije inloop”. Ook wil men uiteindelijk de wijken in met boosters om zo de vaccinatiegraad op te krikken.

In de tweede helft van januari hoopt Rouvoet dat GGD’s de wijken in kunnen met boosters op zak. „Dan gaan we weer fijnmazig vaccineren bij achtergebleven groepen. Ook komen dan de mensen aan de beurt die nog geen booster konden krijgen, omdat ze kortgeleden besmet zijn geraakt. Daarna houden we voor dit jaar rekening met nog twee prikrondes, in pakweg mei-juni en oktober-november.”

GGD’s: meer vrije inloop en prikslots

Jaap Eikelboom, programmadirecteur Covid-19 van de GGD, denkt dat extra maatregelen ervoor kunnen zorgen dat meer mensen nu een boosterprik gaan halen. Dat laat hij weten in gesprek met De Telegraaf. „Steeds meer locaties gaan dan met vrije inloop werken. Er komen meer prikslots vrij naarmate we meer mensen gehad hebben.”

Verder valt het volgens Eikelboom op dat de opkomst van mensen onder de veertig nu nog tegenvalt. „Dat was tijdens de basiscampagne ook zichtbaar. Ze wachten over het algemeen iets langer totdat het hen uitkomt, bijvoorbeeld voor de vakantie. Voor hen is die vrije inloop een uitkomst.”

Ook vaccinatie voor niet-kwetsbare kinderen

Ook niet-kwetsbare kinderen kunnen vanaf eind januari bij GGD’s gevaccineerd worden tegen corona. Ouders kunnen vanaf 18 januari een vaccinatieafspraak maken voor hun kind. Om dit in goede banen te leiden, krijgen ouders tussen 18 en 22 januari een brief met een uitnodiging om telefonisch een prikafspraak te maken.

Volgens Eikelboom hadden de GGD’s zich eerder kunnen voorbereiden op de huidige boostercampagne. „We moeten inderdaad de ’responstijd’ in de toekomst verkorten. Dat gaan we doen door bepaalde kernlocaties te selecteren waar we snel kunnen prikken als dat noodzakelijk is, net als ’satellietlocaties’. En we denken aan een ’mobilisabel prik- en testleger’ waarmee we warm contact houden, zodat we die snel kunnen oproepen als het nodig is.”