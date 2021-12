Twee agenten vervolgd voor geweld tijdens coronademonstratie Malieveld

Twee agenten die aanwezig waren tijdens een demonstratie tegen het coronabeleid op het Malieveld op 14 maart, worden door het Openbaar Ministerie vervolgd. Het geweld waarmee zij een van de demonstranten aanhielden, was niet proportioneel, oordeelt het OM.

De demonstrant liep verschillende verwondingen op, waaronder aan zijn hoofd en een bijtwond. De zaak wordt om die reden voor de rechter gelegd.

Agenten mogen proportioneel geweld gebruiken

Op 14 maart kwamen honderden demonstranten bijeen op het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen het coronabeleid van de overheid. Op bevel van de burgemeester werd de demonstratie ontbonden. De demonstranten gaven geen gehoor aan de oproep van de politie om het Malieveld te verlaten, waarop de politie overging tot gedwongen ontruiming.

Volgens meerdere demonstranten ging dit echter gepaard met buitenproportioneel geweld en hebben na afloop aangifte gedaan. Al deze aangiftes zijn individueel behandeld. Volgens het OM was het door de politie gebruikte geweld in de meeste gevallen rechtmatig. De politie heeft het recht en de plicht om op te treden wanneer haar bevelen niet worden opgevolgd, en proportioneel geweld is daarbij toegestaan.

Twee agenten vervolgd voor aanhouden demonstrant

Een enkel geval wil het OM nu aan de rechter voorleggen. De demonstrant waar het om gaat, zwaaide met een startkabel en wilde deze, na een verzoek van de politie, niet loslaten. De demonstrant gooide de kabel uiteindelijk richting een ME’er en rende achter politiepaarden aan. Hierop wilde een hondengeleider de man aanhouden met inzet van zijn diensthond en wapenstok. Een andere ME’er gebruikte ook een wapenstok op de demonstrant die gevallen was en de politiehond bij de oren had gegrepen.

Tijdens de aanhouding liep de man verschillende verwondingen op, waarvoor hij naar het ziekenhuis moest. De betrokken hondengeleider en ME’er gebruikten volgens het OM geweld dat niet proportioneel is en worden gedagvaard. Het OM gaat mogelijk de demonstrant ook vervolgen, maar heeft hier nog geen beslissing over genomen.