Verstappen durft nog niet aan wereldtitel te denken: ‘Kan snel fout gaan’

Max Verstappen mag na zijn negende seizoenszege dan 19 punten voorstaan op rivaal Lewis Hamilton, aan de wereldtitel wil hij nog voorlopig niet denken. „Nee, er is nog een lange weg te gaan. Hoewel het er natuurlijk goed uitziet”, zei de coureur van Red Bull na afloop van zijn dominante optreden in Mexico.

„Maar ik weet ook dat de situatie snel kan veranderen.”

‘Dingen kunnen snel fout gaan’

“Ik geloof niet in het momentum. Dingen kunnen ook heel snel fout gaan. Dat zagen we ook aan de kwalificatie, waar we op onverklaarbare wijze aan het worstelen waren met de auto. Daarom moeten we elke race de details voor elkaar hebben”, aldus de Limburger, die de basis voor zijn overwinning legde bij de start. De kwalificatie gaf hem een teleurstellende derde plek, maar die oversteeg hij al snel toen hij op het rechte stuk voorbij zijn Mercedes-concurrenten Hamilton en Valtteri Bottas reed. Zo kon hij als eerste de bocht induiken en wist hij gedurende de hele race zijn eerste plek vast te houden.

Enkel na de korte pitsstop voor nieuwe banden gaf Verstappen zijn eerste plek tijdelijk af aan Mexicaan en teamgenoot Sergio Pérez, tot grote vreugde van het Mexicaanse publiek. Die plek moest hij later weer afstaan aan Verstappen, maar ook Pérez reed een snelle race met finish op de derde plek, waarbij hij het Hamilton nog flink moeilijk maakte. „Sergio Pérez kwam in de slotfase nog heel dichtbij. Dat geeft al aan hoe snel de Redbulls hier waren”, geeft Hamilton na afloop toe, die berustte in zijn tweede plek.

Verstappen is dicht bij de wereldtitel

Met ruim 16 seconden voorsprong op Hamilton passeerde Verstappen uiteindelijk de finishvlag, en won als eerste coureur ooit voor de derde keer de Grote Prijs van Mexico. „Het circuit in Mexico heeft ons altijd goed gelegen. Volgende week rijden we in Brazilië en daar zal het echt niet zo makkelijk gaan, ook al bewaar ik goede herinneringen aan het circuit in São Paolo”, zei Verstappen, die nog vier grands prix voor de boeg heeft.

Ook teambaas Christian Horner van Red Bull bleef voorzichtig over de titelkansen. „We kunnen absoluut nog niet achterover leunen. Mercedes was ook dit weekeinde weer bijzonder sterk en met name in de kwalificatie. Er zijn nog 107 punten te verdienen, dus de weg is nog lang. Er moet nog heel wat worden geracet.” Maar de teambaas is maar wat trots op het optreden van de twee Redbull coureurs. „Een fantastische dubbel, geweldig gedaan door max en Sergio”, jubelde hij. Ook Pérez kon voor zijn uitzinnige landgenoten zijn geluk niet op: „Tijd voor een groot feest, tijd voor tequila!”.