D-day in Formule 1: Pakt Verstappen eerste titel of wordt Hamilton eerste coureur met acht titels?

Het belooft een retespannende dag te worden voor Formule 1-liefhebbend Nederland. Onze eigen Max Verstappen gaat een gooi doen naar zijn eerste wereldtitel op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Voor het oog van duizenden hoopvolle Nederlanders, die zijn afgereisd naar de Verenigde Arabische Emiraten, zal Verstappen het opnemen tegen zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Pakt Verstappen zijn eerst wereldtitel ooit of wordt Hamilton de eerste coureur ooit met acht wereldtitels achter zijn naam?

Vandaag moet het gebeuren voor de Red Bull-coureur. Zowel hij als zijn grootste concurrent, Hamilton, heeft momenteel 369,5 punten achter zijn naam staan. Degene die in Abu Dhabi als eerste de finishlijn passeert, krijgt de meeste punten en is dus kampioen. Daar is de afgelopen tijd veel over gespeculeerd overigens. Mochten de mannen er namelijk samen afvliegen en allebei uitvallen, is Verstappen alsnog kampioen. De Nederlander heeft namelijk meer races gewonnen dit jaar en dat geeft de doorslag bij een gelijke puntenstand.



Horner: ‘Verstappen moet niet veranderen’

Toch zal zowel Hamilton als Verstappen er alles aan doen om op een eerlijke manier te winnen. Bij een crash of een andere vorm van contact tussen de twee dreigt er namelijk een straf voor de aanstichter. De FIA heeft namelijk laten weten mogelijk WK-punten af te trekken als straf voor onsportief gedrag. Dat kan betekenen dat een straf het WK zou kunnen beslissen en dat wil natuurlijk eigenlijk niemand.

Ook naast de baan is de spanning flink opgelopen. Verstappen heeft de afgelopen weken flink wat kritiek te verduren gekregen omtrent zijn rijstijl. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner liet eerder dit weekend in gesprek met Motorsport.com al weten dat hij niet wil dat de Nederlander verandert. “Dat hele verhaal over zijn rijstijl en over de standaarden die coureurs zouden moeten hanteren is een soort frame dat wordt gecreëerd om hem onder druk te zetten. Maar ik denk juist dat Max op een fantastische manier rijdt en ook op een manier die nieuwe fans naar deze sport trekt”, stelde de Brit.

Smakeloze kerstboodschap Sky Sports

Naast de kritiek op zijn rijstijl, was er afgelopen week veel ophef over een video van het Britse Sky Sports. De sportzender had namelijk een kerstboodschap online gezet die alles behalve goed in de smaak viel. In de video waren beelden van de zware crash van Verstappen op Silverstone eerder dit jaar te zien. Die crash had een impact van 51G en was zo zwaar dat de Nederlander daarna naar het ziekenhuis moest. Na de beelden van de crash verschijnt het Sky-logo in beeld gevolgd door de woorden ‘Merry Christmas‘. De campagne is na veel kritiek van fans en Red Bull Racing offline gehaald.



merry christmas max 🙂 greetings from Sky F1 ✨ pic.twitter.com/YEDpQOHJDU — autohan (@_autohan) December 3, 2021

Al met al zou je kunnen zeggen dat de druk op de schouders van Verstappen groot is. Als er echter iemand is die weet hoe hij daarmee om moet gaan is het de Nederlander wel. Daarnaast krijgt hij ook enorm veel steun. Zo zitter er ongeveer 5000 Nederlanders op de tribunes langs het Yas Marina Circuit om hem toe te juichen. En thuis op de bank zal het voor het grootste deel van Nederland ook flink billenknijpen worden. Naast de vele opbeurende berichten van fans, hebben ook teams en sponsoren waar Verstappen een link mee heeft, aanmoedigende berichten op social media gedeeld.



𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗧𝗲𝗮𝗺 🤜🤛 Bringing it in before the final 𝘧𝘶𝘭𝘭 𝘴𝘦𝘯𝘥 🙌 #F1 pic.twitter.com/yZZEz2rS2E — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) December 11, 2021



Always strive for the best. It’s been a long journey to get this far. Dedication and hard work brought them here. An inspirational message from Jos Verstappen. #KeepPushing #MaxVerstappen pic.twitter.com/zHAao5dc19 — CarNext.com (@carnextcom) December 8, 2021

Wat zijn de kansen van Verstappen?

Hoe groot is de kans dat Verstappen de wereldtitel pakt? Alleen iemand met een glazen bol kan daar concreet antwoord op geven. Er zijn echter wel een aantal dingen die we kunnen zeggen over de kansen van de Nederlander. Om te beginnen, kijken we even naar het circuit. In 2020 won Verstappen namelijk nog op het Yas Marina Circuit. Dat biedt echter geen enkele garantie voor dit jaar en het circuit heeft in de aanloop naar de race van dit jaar enkele wijzigingen ondergaan. Zo zijn bochten 7, 11 en 17 aangepast. Dit is gedaan om het circuit sneller te maken en om voor meer inhaalacties te zorgen. Of dat gewerkt heeft, zullen we pas tijdens de race zien, maar deze wijzigingen lijken een klein voordeel voor Mercedes te zijn.

Daarnaast gaan strategie, snelheid en startpositie zeker een rol spelen. Met zijn pole position op de rode band heeft Verstappen een klein voordeel. Toch zegt ook dit vrij weinig. We hebben dit jaar vaak genoeg gezien dat de polesitter niet als eerste de eerste bocht doorkwam. De rode band zou echter voor een betere start moeten zorgen dan de gele band. Na de start van de race gaat het belangrijk zijn om een goede strategie aan te houden. Op basis van de positie waar Verstappen dan rijdt, zal het team kijken wat de beste tactiek is. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe het met de banden gaat en of er eventuele safety car-situaties ontstaan op gunstige momenten. Een pitstop onder een safety car is namelijk een stuk korter dan een gewone pitstop.

Voor de Nederlander is het gewoon belangrijk dat hij er alles uithaalt en het clean houdt. Als dat lukt en de snelheid en tactiek goed zijn, maakt hij zeker kans om de eerste Nederlander te worden die een wereldtitel in de Formule pakt. Zet hem op Max!