Neuw op Netflix in week 49: Undercover en Ladybird

Ook in week 49 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar alweer de derde aflevering van seizoen drie van Undercover. Je kunt nu elke week een aflevering verwachten.

Daarnaast kun je ook kijken naar bijvoorbeeld Ladybird en Sea of Lies, een spannende thriller die zich op zee afspeelt.

Nieuw op Netflix in week 49

1. Laydbird

Film

Genre: comedy/drama

In Ladybird zien we Saoirse Ronan als Christine, aka Ladybird. Zij staat op het punt om af te studeren, maar is niet helemaal tevreden met haar leven. Ze wil, zoals elke tiener, veel beleven, zien en ze wil op zoek naar zichzelf. Om dat te bereiken, ontvlucht ze haar familie. Ze belandt in New York, ver weg van haar veilige leventje in Sacramento.

2. Sea of Lies

Film

Genre: thriller

Voor veel mensen is de zee en zeilen op zich al erg spannend, maar als er ook nog eens allemaal dingen gebeuren die op land al eng zouden zijn, gaat het wel heel ver. Een (ontrouw) stel dat hun huwelijk wil redden, besluit een boottochtje te maken. Ze komen dan een ander stel tegen, maar de sfeer slaat snel om.

3. Undercover (seizoen 3, aflevering 3)

Serie

Genre: misdaad

Ja hoor, fans van Undercover kunnen hun geluk vast niet op. Alweer de derde aflevering van het derde seizoen van de Brabantse misdaadserie staat op Netflix. Vanaf nu geniet je dus elke week van een nieuwe. Even een reminder over wat er allemaal gaande is: Ferry Bouman komt net uit de gevangenis en moet samenwerken met undercoveragent Bob. Die laatste gaat daar alleen mee akkoord om een rechtszaak te ontwijken. Daarnaast is er een nieuwe Turkse tak van de drugshandel opgestaan, die nu succesvoller is in de xtc-handel dan Ferry. Metro sprak Tom Waes (Bob dus) over zijn rol.

Nieuwe titels op Netflix

4. Meet the Parents

Film

Genre: comedy

Zo’n jaren 90/00-achtige film waar je elke keer weer dubbel om ligt. De goed gespeelde ongemakkelijke momenten waarbij je een soort plaatsvervangende schaamte voelt, vliegen je om de oren. In Meet The Parents zie je hoe een jong, verliefd stel op bezoek gaat bij de ouders van Pam, de vriendin van verpleger Greg. Hij wil haar namelijk ten huwelijk vragen. Maar de goedkeuring van haar vader is niet makkelijk te krijgen. Zeker niet omdat ‘ie meteen een hekel heeft aan Greg.

5. Robin Hood

Film

Genre: actie

Robin Hood ken je vast als dat kindersprookje over die held die geld steelt van de rijken en dat aan de armen geeft. Dit is dat, maar dan de versie voor volwassenen, vol actie. Je ziet Taron Egerton (die ook Elton John speelde in Rocketman) als Robin Hood. Als hij thuiskomt van een kruistocht, treft hij zijn woonplaats aan vol corruptie. Samen met een stel bendeleden stelt hij zich het doel om zijn thuis te heroveren.

