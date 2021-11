Eerste festivalbezoeker spant rechtszaak aan tegen Travis Scott

De eerste rechtszaak is aangespannen door een bezoeker van het Astroworld muziekfestival in Houston. Het festival kostte zeker acht mensen het leven en zorgde voor tientallen gewonden toen er paniek en verstikking door het gedrang van de grote menigte ontstond.

De man, Manuel Souza, wil rapper en organisator Travis Scott, medeorganisator ScoreMore en concertorganisatie Live Nation aansprakelijk stellen voor het drama dat zich zaterdag voltrok. Souza raakte zelf ook gewond tijdens het concert.

Rechtszaak Astroworld aangespannen

Volgens de Amerikaanse website Billboard stelt de advocaat van Souza dat de ramp het resultaat was van het verlangen om winst te maken „ten koste van de gezondheid en veiligheid van concertbezoekers”. Hij schrijft ook dat de organisatoren faalden bij het plannen en het veilig organiseren van het concert. „In plaats daarvan negeerden ze bewust de extreme risico’s op schade van de concertbezoekers. En in sommige gevallen moedigden zij zelfs gevaarlijk gedrag aan.” De tragedie zou volgens de advocaat „te voorspellen en te vermijden zijn geweest”.

Verstikking en paniek

De zaak is de eerste van naar verwachting vele rechtszaken die zullen worden aangespannen over het drama. Tijdens het concert van Travis Scott raakten veel mensen in paniek en verstikt in het hevige gedrag, waardoor ze flauwvielen en vertrapt werden door andere bezoekers. Beveiliging en medewerkers luisterden niet naar vragen om hulp van de bezoekers en lieten het concert na de eerste gewonden nog zeker een halfuur doorgaan.

Ook op social media circuleerden er tijdens het concert berichten dat de situatie onveilig was, maar dat er niets aan werd gedaan. Er waren 50.000 mensen op het festival aanwezig. Astroworld is een van de dodelijkste concerten van de afgelopen jaren.

Onderzoek ingesteld

Travis Scott zei in een video op social media zelf niet in de gaten te hebben gehad dat zijn concert zo uit de hand liep. Hij stopte echter wel meerdere malen kort het concert vanwege de onrust. De rapper liet in zijn statement weten dat hij de autoriteiten zal helpen om uit te zoeken hoe het is misgegaan.

Inmiddels is er ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld door rechercheurs van de afdelingen moordzaken en narcotica, meldde de politie van Houston zondagavond. Dat is gedaan vanwege berichten dat iemand in het publiek mensen met drugs zou hebben geïnjecteerd. Bezoekers noemen dit op Twitter echter „onzin” en vrezen dat dit een verhaal is van de festivalorganisatie om bezoekers de schuld te geven van het drama.

Zorgen voor het concert

Toch zouden autoriteiten al voor de show hebben gevreesd dat een uitzinnige menigte moeilijk beheersbaar zou zijn. De lokale politiechef bezocht Travis Scott om zijn zorgen te bespreken, zegt een ingewijde tegen The New York Times. De krant legde ook de hand op de noodplannen van de organisatie, bijvoorbeeld in het geval van een schietpartij of medische noodsituatie. Het leek er volgens de krant op dat de medische dienst van het festival al voor het optreden te maken kreeg met meer slachtoffers dan effectief geholpen konden worden. Tijdens het concert van Travis Scott werden de problemen zo groot, dat de medische dienst het niet meer aankon.